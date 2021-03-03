Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу

3 березня відзначають Всесвітній день письменника – це професійне свято усіх майстрів слова. У цей день заведено вшановувати літературних діячів та їхню творчість.
Факти ICTV підготували добірку мемів про найвідоміших українських письменників та їхні твори. Основна ідея мемів – це проголошення інтелектуальної автономії сучасного українського народу з допомогою створення самобутньої мем-культури, яка в нашій країні мало розвинена.
Коли про національну літературу і культуру починають постити меми, посилюється розуміння особливостей української ідентичності. Вітчизняна література набуває популярності серед молоді, освіченість та начитаність стають трендами.
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Хлопчик: запросив в Clubhouse
Чоловік: запросив чек на касі
Пан: запросив пасти ягнят за селом
— Літературні меми (@ukrlit_memes) February 20, 2021
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Чи читають андроїди Василя Симоненка?@ukrlit_memes pic.twitter.com/BeS8IGS4Ax
— Рік Санчез (@PiK_CAH4E3) November 5, 2020
Сучасні українські письменники – топ-5
До Всесвітнього дня письменника Факти ICTV підготували добірку сучасних українських літераторів, чиї твори варті уваги. У списку – відомий поет та прозаїк Сергій Жадан, який отримав низку нагород за свою діяльність.
За мотивами його книги навіть зняли фільм. Детальніше про п’ять сучасних українських письменників читайте у матеріалі Фактів ICTV.