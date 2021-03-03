Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу

3 березня відзначають Всесвітній день письменника – це професійне свято усіх майстрів слова. У цей день заведено вшановувати літературних діячів та їхню творчість.

Факти ICTV підготували добірку мемів про найвідоміших українських письменників та їхні твори. Основна ідея мемів – це проголошення інтелектуальної автономії сучасного українського народу з допомогою створення самобутньої мем-культури, яка в нашій країні мало розвинена.

Коли про національну літературу і культуру починають постити меми, посилюється розуміння особливостей української ідентичності. Вітчизняна література набуває популярності серед молоді, освіченість та начитаність стають трендами.



























Доле, де ти? Меми до Дня письменника / 7 фотографий



















Доле, де ти? Меми до Дня письменника / 5 фотографий

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Хлопчик: запросив в Clubhouse Чоловік: запросив чек на касі Пан: запросив пасти ягнят за селом — Літературні меми (@ukrlit_memes) February 20, 2021

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Сучасні українські письменники – топ-5

До Всесвітнього дня письменника Факти ICTV підготували добірку сучасних українських літераторів, чиї твори варті уваги. У списку – відомий поет та прозаїк Сергій Жадан, який отримав низку нагород за свою діяльність.

За мотивами його книги навіть зняли фільм. Детальніше про п’ять сучасних українських письменників читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Файні меми про українську літературу