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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Доле, де ти? Меми до Дня письменника

3 березня відзначають Всесвітній день письменника – це професійне свято усіх майстрів слова. У цей день заведено вшановувати літературних діячів та їхню творчість.

Доле, де ти? Меми до Дня письменника

Факти ICTV підготували добірку мемів про найвідоміших українських письменників та їхні твори. Основна ідея мемів – це проголошення інтелектуальної автономії сучасного українського народу з допомогою створення самобутньої мем-культури, яка в нашій країні мало розвинена.

Коли про національну літературу і культуру починають постити меми, посилюється розуміння особливостей української ідентичності. Вітчизняна література набуває популярності серед молоді, освіченість та начитаність стають трендами.

  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
Доле, де ти? Меми до Дня письменника / 7 фотографий
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
  • Всесвітній день письменника: меми про письменників і літературу
Доле, де ти? Меми до Дня письменника / 5 фотографий

 

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Публикация от Kripak Magazine (@kripak.magazine)

 

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Публикация от KALUTRAM (@kalutram)

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Сучасні українські письменники – топ-5

До Всесвітнього дня письменника Факти ICTV підготували добірку сучасних українських літераторів, чиї твори варті уваги. У списку – відомий поет та прозаїк Сергій Жадан, який отримав низку нагород за свою діяльність.

За мотивами його книги навіть зняли фільм. Детальніше про п’ять сучасних українських письменників читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Файні меми про українську літературу

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