На початку березня щорічно відзначають Всесвітній день письменника. Цьогоріч це середа, 3 березня.

Всесвітній день миру для письменника заснували учасники 48-го конгресу ПЕН-клубу, який проходив з 12 до 18 січня 1986 року.

ПЕН-клуб (Poets – поети, Essayists – нарисовці і Novelists – романісти) – міжнародне об’єднання письменників, яке виникло у 1921 році в Лондоні. На сьогодні такі центри діють у 130 країнах.

З перших, прочитаних мамою, казок до останнього роману – книги все життя з нами. Кожен роман ми проживаємо разом з героями. Вчимося жартувати, як Курт Воннегут, кохати, як Вільям Шекспір, мріяти, як Жуль Верн.

До Всесвітнього дня письменника Факти ICTV створили розважальний тест, аби ви могли перевірити, на кого з майстрів пера ви схожі.

Факти ICTV також зробили для вас підбірку мемів про українських письменників та літературу, яку вони творили.

Основна ідея мемів – це проголошення інтелектуальної автономії сучасного українського народу з допомогою створення самобутньої мем-культури, яка в нашій країні мало розвинена.