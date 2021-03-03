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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Гоголь vs Гемінгвей: хто ти з письменників (ТЕСТ)

На початку березня щорічно відзначають Всесвітній день письменника. Цьогоріч це середа, 3 березня.

Гоголь vs Гемінгвей: хто ти з письменників (ТЕСТ)

Всесвітній день миру для письменника заснували учасники 48-го конгресу ПЕН-клубу, який проходив з 12 до 18 січня 1986 року.

ПЕН-клуб (Poets – поети, Essayists – нарисовці і Novelists – романісти) – міжнародне об’єднання письменників, яке виникло у 1921 році в Лондоні. На сьогодні такі центри діють у 130 країнах.

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З перших, прочитаних мамою, казок до останнього роману – книги все життя з нами. Кожен роман ми проживаємо разом з героями. Вчимося жартувати, як Курт Воннегут, кохати, як Вільям Шекспір, мріяти, як Жуль Верн.

До Всесвітнього дня письменника Факти ICTV створили розважальний тест, аби ви могли перевірити, на кого з майстрів пера ви схожі.

Факти ICTV також зробили для вас підбірку мемів про українських письменників та літературу, яку вони творили.

Основна ідея мемів – це проголошення інтелектуальної автономії сучасного українського народу з допомогою створення самобутньої мем-культури, яка в нашій країні мало розвинена.

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