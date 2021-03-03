З 8 до 14 березня православні християни відзначають Масляну, а вже з 15 числа починається Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням. На які ще дати слід звернути увагу в перший місяць весни, читайте в церковному календарі на березень 2021.
Також у цьому місяці випадає два дні, коли віряни поминають померлих родичів.
Зокрема, Вселенська поминальна субота (м’ясопусна) цього року припадає на 6 березня, а Субота другої седмиці Великого посту – на 27 березня.
Важливі дати, на які слід звернути увагу, ми виділили жирним.
Список церковних свят у березні 2021
- 1 березня – мученика Памфила пресвітера
- 2 березня – великомученика Феодора Тирона
- 3 березня – святителя Лева, папи Римського
- 4 березня – преподобних Євгена і Макарія сповідників, пресвітерів Антиохійських
- 5 березня – благовірного князя Ярослава Мудрого
- 6 березня – Вселенська поминальна субота (м’ясопусна)
- 7 березня – Неділя про Страшний суд, або Неділя м’ясопусна
- 8 березня – початок Масляної (Сирний тиждень)
- 9 березня – перше і друге Знайдення голови Іоанна Предтечі
- 10 березня – святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського
- 11 березня – святителя Порфирія, архієпископа Газького
- 12 березня – преподобного Прокопія Декаполита, сповідника
- 13 березня – преподобного Василя сповідника
- 14 березня – Прощена неділя, преподобної мучениці Євдокії
- 15 березня – початок Великого посту (утримання від їжі), Чистий понеділок
- 16 березня – Волоколамської ікони Божої Матері
- 17 березня – преподобного Герасима Вологодського
- 18 березня – ікони Божої Матері Виховання
- 19 березня – набуття Чесного Хреста і цвяхів царицею Оленою в Єрусалимі, ікон Божої Матері Ченстоховська та Благодатне Небо
- 20 березня – ікони Божої Матері Споручниця грішних
- 21 березня – преподобного Феофілакта сповідника, єпископа Нікомидійського
- 22 березня – Сорок святих або День всіх святих
- 23 березня – мучеників Кодрата Нікомидійського, Саторина і Руфіна
- 24 березня – святителя Євфимія, архієпископа Новгородського
- 25 березня – Ліддської нерукотворної ікони Божої Матері
- 26 березня – перенесення мощей святителя Никифора, патріарха Константинопольського
- 27 березня – Субота другої седмиці Великого посту
- 28 березня – святителя Григорія Палами, архієпископа Солунського
- 29 березня – мученика Савіна Єгипетського
- 30 березня – День святого Олексія або Теплого Олекси
- 31 березня – святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського
Вихідні у березні 2021
У березні 2021 року українці матимуть додатковий вихідний 8 березня, оскільки Міжнародний жіночий день – це державне свято.
Він припадає на понеділок, тому громадяни України відпочиватимуть три дні поспіль – 6, 7 та 8 березня.