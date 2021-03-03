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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Найкращі привітання з днем ангела Богдана у листівках

День ангела Богдана 2021 відзначають щонайменше 11 разів на рік, зокрема 3 березня.

Найкращі привітання з днем ангела Богдана у листівках

Ім’я Богдан має слов’янське походження та означає Богом даний. Саме чоловік з таким ім’ям наділений неймовірною силою, мужністю та надзвичайною вродою.

Богдан – честолюбний, спокійний та впевнений у собі. Цей чоловік знає все про гарне почуття гумору та має високий рівень інтелекту.

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Саме Богдан завжди досягає непередбачуваних висот у кар’єрі та користується шаленою популярністю у дівчат, адже це ще й дуже гарний чоловік.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Богдана у листівках.

Привітання з Днем ангела Богдана

День ангела Богдана: привітання у листівках

День ангела Богдана: привітання у листівках

День ангела Богдана: привітання у листівках

День ангела Богдана: привітання у листівках

День ангела Богдана: привітання у листівках

Календар свят на 2021 рік

Згідно з календарем неофіційних свят на 2021 рік, протягом року буде багато святкових дат, які мають неабияке значення для різних людей. Наприклад, у 2021 році святкуватимуть Всесвітній день компліменту, Міжнародний день щастя, День сміху, Всесвітній день вишиванки, Міжнародний день друзів, Всесвітній день поцілунку, Всесвітній день посмішки, Всесвітній день домашніх тварин, а також День обіймів.

Саме у 2021 році буде багато незвичних дат – наприклад, Міжнародний день чаю та Хеловін. Також у цьому році багато людей святкуватимуть своє професійне свято, зокрема медичні працівники, освітяни, представники правоохоронних органів та багато інших професіоналів.

Фото: Pexels

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