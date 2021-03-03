До п’ятниці в Україні пануватиме антициклон Жаклін з сонячною та теплою погодою, проте вже 5 березня повернуться опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Про це попереджає на своїй сторінці у соцмережі синоптик Наталя Діденко.

За її словами, 4 березня опадів не очікується, а температура вдень сягатиме +7+14 градусів. Лише на північному сході буде свіжіше – до +2 +4. Докучатиме також поривчастий вітер.

У Києві у четвер буде сухо й тепло, до +10 градусів.

Водночас у п’ятницю, 5 березня, за її словами, прийдуть опади, а в суботу-неділю, 6-7 березня, похолодає.

Антициклон Жаклін

В Україні у найближчі дні очікується суха і сонячна погода під впливом антициклону Жаклін.

Зокрема у четвер, 4 березня, стовпчик термометра підскочить до +13 градусів, на Заході подекуди до +15.