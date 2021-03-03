Нігерійський штам коронавірусу в Італії, позачергова вакцинація вчителів та нова Covid-хвиля в Україні. Головні новини про коронавірус в Україні та світі за 3 березня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що клінічна картина коронавірусної хвороби в Україні змінилася з початку пандемії. Так, якщо раніше в людини, яка перебувала в реанімації, бачили й високі цифри реактивного білка, й інших показників, то зараз рівень може бути низький, але водночас стан пацієнта достатньо тяжкий.

Окрім того, він заявив, що до кінця цього тижня – на початку наступного МОЗ планує вийти на 10 тис. вакцинацій від коронавірусу на добу, і далі збільшувати кількість щеплень.

Натомість голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що у хворих на Covid-19 починають з’являтись нові симптоми, які не були властиві раніше пацієнтам з коронавірусною інфекцією, зокрема діарея і нудота. Це свідчить про мутацію хвороби.

Також він додав, що в Україні після локдауну знову зростає захворюваність на Covid-19. Це означає, що починається нова хвиля коронавірусу.

Однак у МОЗ запевнили, що медична система України готова до третьої хвилі, але подолати її допоможе вакцинація населення.

Водночас головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що українським працівникам освіти не потрібно записуватись на вакцинацію від Covid-19 через електронний додаток Дія. Вчителів вакцинуватимуть мобільні бригади просто на робочому місці, ставати в чергу їм не потрібно.

У 12 областях України перевищено показники для визначення регіонів зі значним поширенням коронавірусу. Згідно з даними МОЗ, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області потрапили до червоної карантинної зони. Ще дев’ять регіонів перебувають у помаранчевій зоні. Решту областей поки віднесли до жовтої.

США планують до кінця травня отримати достатню кількість вакцин проти коронавірусу, яка дозволить імунізувати все доросле населення країни.

Також у Штатах губернатори Техасу і Міссісіпі оголосили про скасування основних карантинних обмежень, зокрема і обов’язкового носіння масок.

Водночас в Італії зафіксували ще одну мутацію коронавірусу – нігерійський штам. Зокрема, мутацію виявили на півночі країни, у місті Брешія.

Вакцинація в Україні

Станом на ранок 3 березня 2021 року в Україні провели 6 888 щеплень від коронавірусу.

Найбільше українців за увесь час вакцинували у Донецькій області – 620 осіб.

Є лідером цей регіон і за кількістю щеплень протягом останньої доби – 220 людей.