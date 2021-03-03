SoundCloud почне платити лише тим виконавцям, яких слухають користувачі

Стрімінгова платформа та вебсайт для поширення цифрового звуку SoundClound з 1 квітня почне платити лише тим виконавцям, яких насправді слухають користувачі.

Такий крок підтримали музиканти, які виступають за більш справедливу оплату. Поточна практика для потокових сервісів, включаючи Spotify, Deezer та Apple, полягає в тому, що платформа виплачує роялті (плату за використання об’єктів авторських прав) та розподіляє їх залежно від того, які артисти більш відомі. Таким чином багато користувачів фінансують музику, яку навіть не слухають.

Багато артистів розкритикували цю систему, заявивши, що вона сприяє зіркам та мало що залишає для музикантів, які знаходяться нижче за ієрархічною драбиною.

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Компанія заявила, що нова платіжна система розширить можливості слухачів та сприятиме більшій різноманітності музичних стилів. Великі звукозаписні компанії не підтримали такий крок, оскільки нинішня система дозволяє їм отримувати більший прибуток шляхом відносно невеликого числа великих зірок.

Дослідження, проведене Французьким Національним музичним центром у цьому році, показало, що 10% всіх доходів від Spotify та Deezer отримують всього 10 артистів. Це дозволило великим лейблам накопичити рекордні доходи за останній рік, водночас як багато музикантів виявилися на межі кризи через скасування турів через пандемію коронавірусу.

Де слухати музику

Факти ICTV повідомляли, де можна слухати музику, а також склали огляд сайтів і додатків для прослуховування музики. Серед найпопулярніших платформ – сервіс SoundCloud, Deezer, Spotify, Zvooq, YouTube-music та багато інших.

Саме музика може підтримати, коли сумно, підняти настрій, включити ностальгію і змусити танцювати навіть у похмурі дні.