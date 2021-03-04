Американська космічна компанія SpaceX готує запуск десятого прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship.

Це вже третій висотний суборбітальний тест прототипу.

Starship SN10 встановлений на власному пусковому комплексі компанії у місті Бока Чика, що у штаті Техас, який Маск хоче перейменувати на Зоряну Базу (Starbase) і побудувати там велике місто.

Прототип SN10 має набрати висоту за допомогою трьох двигунів Raptor та спуститися на поверхню.

Власник компанії Ілон Маск зазначав, що ймовірність успішних випробовувань прототипу сягає 60%. Попередні тести, за оцінкою Маска мали 33% успіху.

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Причина лютневої аварії ракети Falcon 9

Компанія SpaceX офіційно повідомила про причини аварії першого ступеня ракети Falcon 9, який 16 лютого не зміг здійснити посадку після запуску і впав в океан.

Представник SpaceX Бенджі Рід заявив, що біля двигуна утворився невеликий отвір, через який туди потрапили гарячі гази. Це змусило двигун вимкнутися.