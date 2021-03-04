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Факти / Lifestyle
Марія Степанюк |

SpaceX запускає десятий прототип міжпланетного корабля Starship (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Американська космічна компанія SpaceX готує запуск десятого прототипу міжпланетного багаторазового корабля Starship.

SpaceX

Це вже третій висотний суборбітальний тест прототипу.

Starship SN10 встановлений на власному пусковому комплексі компанії у місті Бока Чика, що у штаті Техас, який Маск хоче перейменувати на Зоряну Базу (Starbase) і побудувати там велике місто.

Прототип SN10 має набрати висоту за допомогою трьох двигунів Raptor та спуститися на поверхню.

Власник компанії Ілон Маск зазначав, що ймовірність успішних випробовувань прототипу сягає 60%. Попередні тести, за оцінкою Маска мали 33% успіху.

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Причина лютневої аварії ракети Falcon 9

Компанія SpaceX офіційно повідомила про причини аварії першого ступеня ракети Falcon 9, який 16 лютого не зміг здійснити посадку після запуску і впав в океан.

Представник SpaceX Бенджі Рід заявив, що біля двигуна утворився невеликий отвір, через який туди потрапили гарячі гази. Це змусило двигун вимкнутися.

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