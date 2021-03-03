В Україні досліджують лікування Covid-19 стовбуровими клітинами: є перші результати

Український Інститут молекулярної біології і генетики проводить дослідження з лікування важкої коронавірусної пневмонії стовбуровими клітинами.

Науковці вже отримали результати першого етапу клінічних досліджень, а саме так званого цитокінового шторму, стовбуровими клітинами.

До досліджень залучили 13 пацієнтів віком від 36-ти до 73-ми років із двобічною пневмонією, сатурацією нижче 93% та тяжким перебігом хвороби.

На другий тиждень після введення стовбурових клітин у чотирьох пацієнтів повністю відновилися легені. На 24-ий — у пацієнтів за результатами КТ виявили позитивну динаміку відновлення легень. Так, тільки один пацієнт має ознаки фіброзування в одній долі однієї легені.

Водночас у контрольній групі з 15 пацієнтів, які не отримували клітинної терапії, одна людина померла, а у семи — з’явилося фіброзування легенів на восьмий тиждень.

Науковець Володимир Шаблій стверджує, що застосування мезенхімальних стовбурових клітин є перспективним методом відновлення пошкоджених тканин легенів внаслідок коронавірусної пневмонії.

В Інституті відзначають, що в різних країнах світу вчені вже експериментують з таким методом відновлення понівечених коронавірусом легень. В Україні ж подібні дослідження проводяться вперше.

Також вчені повідомляють, що здатність мезенхімальних стовбурових клітин пригнічувати вивільнення прозапальних цитокінів особливо цінна при коронавірусний пневмонії, важкість якої обумовлена так званим цитокіновим штормом.

Власне цитокіновий шторм означає, що активовані SARS-CoV-2 імунокомпетентні клітини в надлишку виділяють біологічно-активні речовини, які викликають патологічне запалення як тканини легень, так і інших органів, підвищують проникність судин, що згодом сприяє розвитку фіброзу легень.

Наразі науковці отримали результати першого етапу клінічних випробувань. Для того, щоб отримати повноцінні дані щодо ефективності методу, спостереження за пацієнтами має тривати не менше року.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 3 березня на коронавірус в Україні захворіли ще 7 235 осіб. За весь час пандемії виявили 1 364 705 випадків коронавірусу.

Найбільшу кількість хворих на коронавірус зареєстрували у місті Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатської (479) областях.

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Джерело: ІМБГ