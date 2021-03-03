Як облаштувати спальню: топ-5 правил

Найдорожче у світі – це сон. Саме від того наскільки добре людина виспалась залежить її працездатність, а інколи й саме життя. Погано спите, часом мучить безсоння, прокидаєтеся в кепському настрої та не почуваєтеся бадьорим зранку? Можливо, справа у вашій спальні. Факти ICTV розповідають, як облаштувати свою спальню так, щоб було затишно і зручно.

Приблизно третину свого життя людина спить. Саме тому такий важливий затишок і комфорт спального місця. Лоана якраз робить ремонт у квартирі та обмірковує дизайн. До облаштування спальні дівчина приділяє особливу увагу.

– Для мене дуже важлива функціональність, тому потрібно максимально оптимізувати наявний простір. Це найлегше зробити через різні вбудовані елементи зберігання, – каже Лоана Михайловська.

Головне у спальні – почуття спокою і захищеності. Лоана знає, якою має бути ця кімната, та яких помилок вона точно не припуститься.

– Потрібно максимально звільнити простір від зайвих елементів, – зазначає Лоана.

Щоб уникнути нагромадження зайвих речей – обирайте закриті меблі без полиць. Дизайнери радять не встановлювати у спальні дзеркальних шаф – це вже не модно, а ще дзеркала можуть підсвідомо дратувати вас.

– Якщо ми згадаємо, задумаємося, то дзеркала завжди були всередині шафи: ти відкриваєш його лише тоді, коли тобі треба подивитися, як на тобі сидить одяг. Після чого закрили дзеркало та більше немає ніякої відбивальної поверхні у спальні, – каже дизайнер інтер’єрів Тетяна Гончаренко.

Надважливе для спальні освітлення – воно має бути приглушеним і розсіяним. Сучасні дизайнери радять взагалі відмовлятися від центрального освітлення.

– Він майже не потрібен, ним майже ніхто не користується. Краще зробити кілька рівнів підсвітки, щоб можна було організувати собі різний сценарій на кожен день, – зазначає Тетяна Гончаренко.

Якщо ви працюєте вдома, тоді спальне та робоче місце краще розділяти.

– Якщо вже є окреме приміщення під спальню, то, найімовірніше, є інше приміщення, де можна встановити робоче місце. У спальні потрібно повноцінно відпочивати, – підсумувала дизайнер.

Усі гаджети з підсвіткою звідти краще прибрати. Щодо телевізора – є варіанти. Для багатьох людей один зі способів, щоб швидко заснути – це дивитись телевізор або слухати на фоні якийсь звук – від фільму чи музики. І часто вони ставлять таймер, що через 30 хвилин телевізор вимкнувся, якраз тоді, коли заснуть. Проте головна умова якісного інтер’єру – ваш комфорт. Орієнтуйтеся на власні вподобання та зробіть свою спальню такою, щоб вам було спокійно і затишно.

Як обрати ліжко

Перед придбанням ліжка важливо зробити правильний вибір ще на етапі підбору характеристик, які можуть суттєво вплинути на якість відпочинку під час сну. Як обрати ліжко, на якому дійсно комфортно спати? Для цього потрібно врахувати декілька параметрів.

Зокрема, першочергово потрібно обрати оптимальні характеристики свого ліжка: розміри, форма і тип каркаса меблі. Також краще надавати перевагу деревині та металу, оскільки саме вони довговічніші та безпечніші для здоров’я.