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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Яке свято сьогодні, 4 березня

На 4 березня припадає багато цікавих свят, зокрема церковних. Християни у цей день вшановують пам’ять преподобних Євгена і Макарія сповідників, пресвітерів Антиохійських.

Яке свято сьогодні, 4 березня

4 березня – яке сьогодні свято

Також 4 березня – День пам’яті святих Архипа та Филимона, апостолів від сімдесяти. Здавна вважалося, що у цей день жінки мають провести багато часу на кухні – чим більше смаколиків приготує господиня, тим багатшою буде оселя. Люди пригощали бідних і жебраків, а несподівані гості віщували щастя та радість.

Крім того, віряни сьогодні відзначають День Преподобного Льва. Колись на це свято спеціально пекли печиво кокурки –  колобки на маслі.

Також 4 березня святкують Міжнародний день скрапбукінгу. Скрапбукінг – вид рукодільного мистецтва, що полягає у створенні власних альбомів зі спогадами – з фотокартками, квитками, підписами, конвертами тощо.

Читайте
Календар свят на березень 2021

Іменини 4 березня

4 березня день ангела святкують Архип, Богдан, Макар, Максим, Євген, Федот.

Прикмети на 4 березня:

  • Сонячна погода віщує гарний врожай у цьому році.
  • Що більше добрих справ ви зробили сьогодні, то більше до вас повернеться.
  • Якщо ворони почали купатися – погода буде теплою, кричати – до хуртовин.

Що не можна робити 4 березня:

  • Виглядати неохайно.
  • Вживати нецензурні слова та думати негативно.
  • Відмовляти у допомозі нужденним, якщо маєте змогу це зробити.
  • Літнім людям 4 березня не варто купляти речі та готуватися до похорону.

Свята у березні 2021

Перший місяць весни передбачає багато важливих дат, зокрема церковних. У березні православні християни святкують початок Масляної (8 березня) та Прощену неділю.

Крім того, на середину місяця припадає початок Великого посту. Дивіться детальний календар церковних свят на березень 2021 у матеріалі Фактів ICTV.

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