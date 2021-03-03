Японський мільярдер набирає команду для безкоштовного польоту на Місяць

Японський мільярдер Юсаку Маедзава набирає команду з восьми осіб для спільного польоту на Місяць у 2023 році.

Заявки від охочих приймають на онлайн-сайті до 14 березня. За словами мільярдера, всі учасники полетять в космос безкоштовно.

Однак кандидати повинні підходити за певними критеріями. Зокрема, ці люди повинні займатися важливою громадською діяльністю та розповісти про неї. До 21 березня з потенційними учасниками зв’яжуться через електронну пошту з подробицями щодо поїздки. Підсумки відбору будуть відомі не раніше травня.

Раніше мільярдер планував запросити з собою для подорожі у космос художників, проте пізніше дав згоду, щоб всі охочі могли спробувати взяти участь у відборі.

У 2020 році мільярдер також хотів полетіти в космос з дівчиною і навіть організував відбір. Однак незабаром передумав і вибачився перед майже 30 тис. дівчат, які встигли відправити заявки.

Юсаку Маедзава – засновник найбільшого в Японії онлайн-магазину одягу Zozotown. Мільярдер стане першим космічним туристом компанії SpaceX, засновником якої є Ілон Макс – один з найбагатших людей у світі. Маедзава полетить в космос на ракеті багаторазового запуску Starship та проведе там близько тижня.

Найбагатша людина у світі

Перше місце в рейтингу найбагатшої людини у світі очолює засновник Amazon Джефф Безос. У 2021 році Безос вже тричі встиг відібрати це звання в Ілона Маска, засновника компанії SpaceX, яка спеціалізується в галузі будівництва космічного транспорту. Таким чином Ілон Маск зараз займає друге місце в цьому рейтингу.

Третє місце займає засновник Microsoft Білл Гейтс, який міцно стоїть на цій позиції вже довгий час. На четвертому місці – керівник Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. П’яте місце отримав засновник Facebook Марк Цукерберг.