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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Без опадів та до +14: прогноз погоди в Україні на 4 березня (КАРТА)

Погода 4 березня в Україні буде теплою. Вітер – переважно південно-західний, його швидкість досягатиме 7-12 м/с удень та 5-10 уночі.

прогноз погоди_погода

На Сході, як і всюди в Україні, – без опадів. Денна температура сягатиме +9°, нічна – -4°.

На Заході повітря прогріється до +14°, уночі – до +1°.

На Півдні вдень стовпчики термометрів покажуть до +11°, вночі – до +2°.

На Півночі синоптики прогнозують до +8°, уночі – до -4°.

У Центрі 4 березня удень температура повітря сягатиме +11°, уночі – до -3°.

У Києві денна температура становитиме до +11°, нічна – до -2°.

погода 4 березня

Погода на вихідні в Україні

До п’ятниці в Україні пануватиме антициклон Жаклін із сонячною та теплою погодою, проте вже 5 березня повернуться опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

У суботу-неділю, 6-7 березня, похолодає. Детальніше про погоду на вихідні в Україні читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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