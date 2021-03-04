4 березня чоловіки з іменем Максим святкують день ангела. Це талановиті, завзяті, працьовиті люди з неймовірною енергетикою.

Ім’я Максим в перекладі з латинської мови означає найбільший та найвеличніший – і не дарма, адже саме так можна схарактеризувати володаря цього імені.

Чоловіки з іменем Максим володіють надзвичайною харизмою та гарним почуттям гумору. Саме Максим користується шаленою популярністю у дівчат, тому що він гарний та розумний.

Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем ангела Максима. Привітайте своїх знайомих від щирого серця, їм напевно буде приємно.

Привітання з Днем ангела Максима в СМС

Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами ангел ваш летить,

Вбереже від біди вас повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Максимом буде.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Максима іменини!

Бажаю тобі тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Бажаю милому Максиму

На чудове свято іменин

Бути для проблем невразливим,

Більше радісних хвилин.

Хай щире щастя та удача

Тебе супроводжують всюди.

Ікра, машини, яхта, дача

Все це неодмінно буде.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Максима,

Прийми привітання!

***

Днів ангела в році є дуже багато,

Та ось день Максима сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

***

Бажаю милому Максиму

На чудове свято іменин

Бути для проблем невразливим,

Та більше радісних хвилин.

***

З Днем ангела, Максим! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – в житті чи, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю від щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося. Нехай удача завжди посміхається, а біди та нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.

Привітання з Днем ангела Максима у листівках

Календар свят на березень 2021

У 2021 році на українців чекає чимало свят. Наприклад, 8 березня весь світ святкуватиме Міжнародний жіночий день, за який українцям передбачений один додатковий вихідний.

Також у цьому місяці будуть відзначатимуть професійні свята письменники, діджеї, таксисти та працівники театру. Ознайомитися з календарем свят на березень 2021 року можна в матеріалі Фактів ICTV.