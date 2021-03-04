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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

День ангела Богдана – найкращі привітання в листівках

День ангела Богдана 2021 відзначають щонайменше 11 разів на рік, зокрема 4 березня.

Чоловік в окулярах

Ім’я Богдан має слов’янське походження та означає Богом даний. Саме чоловік із таким ім’ям наділений неймовірною силою, мужністю та надзвичайною вродою.

Богдан – честолюбний, спокійний та впевнений у собі. Цей чоловік знає все про гарне почуття гумору та має високий рівень інтелекту.

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Саме Богдан завжди досягає непередбачуваних висот у кар’єрі та має шалену популярність серед дівчат, адже це ще й дуже гарний чоловік.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Богдана в листівках.

Привітання з Днем ангела Богдана

День ангела Богдана 2021: привітання в листівках

День ангела Богдана 2021: привітання в листівках

День ангела Богдана 2021: привітання в листівках

День ангела Богдана 2021: привітання в листівках

День ангела Богдана 2021: привітання в листівках

Церковний календар на березень 2021 року

Із 8 до 14 березня православні християни відзначають Масляну, а вже з 15 числа починається Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням.

На які ще дати слід звернути увагу в перший місяць весни, читайте в церковному календарі на березень 2021 року.

Фото: Dreamstime

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