День ангела Богдана 2021: привітання в листівках

День ангела Богдана 2021 відзначають щонайменше 11 разів на рік, зокрема 4 березня.

Ім’я Богдан має слов’янське походження та означає Богом даний. Саме чоловік із таким ім’ям наділений неймовірною силою, мужністю та надзвичайною вродою.

Богдан – честолюбний, спокійний та впевнений у собі. Цей чоловік знає все про гарне почуття гумору та має високий рівень інтелекту.

Саме Богдан завжди досягає непередбачуваних висот у кар’єрі та має шалену популярність серед дівчат, адже це ще й дуже гарний чоловік.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Богдана в листівках.

Привітання з Днем ангела Богдана

Церковний календар на березень 2021 року

Із 8 до 14 березня православні християни відзначають Масляну, а вже з 15 числа починається Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням.

На які ще дати слід звернути увагу в перший місяць весни, читайте в церковному календарі на березень 2021 року.