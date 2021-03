Американська космічна компанія SpaceX запустила десятий прототип міжпланетного багаторазового корабля Starship.

Компанія планувала запустити Starship SN10 на висоту приблизно 10 кілометрів. Напередодні старту SN10 засновник компанії Ілон Маск зазначив, що випробування прототипу пройдуть успішно зі ймовірністю 60%.

Однак невдовзі після приземлення прототип вибухнув.

An amazing shot of Starship SN10’s post-landing Rapid Unplanned Disassembly (RUD) after Wednesday’s test flight.

➡️https://t.co/bOsEo1u0u0 pic.twitter.com/FmNtYBFmIe

— Chris B – NSF (@NASASpaceflight) March 3, 2021