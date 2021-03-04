PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Попри вибух після приземлення: SpaceX успішно запустила корабель Starship

Американська космічна компанія SpaceX запустила десятий прототип міжпланетного багаторазового корабля Starship.

Попри вибух після приземлення: SpaceX успішно запустила корабель Starship

Компанія планувала запустити Starship SN10 на висоту приблизно 10 кілометрів. Напередодні старту SN10 засновник компанії Ілон Маск зазначив, що випробування прототипу пройдуть успішно зі ймовірністю 60%.

Однак невдовзі після приземлення прототип вибухнув.

Читайте
SpaceX запускає десятий прототип міжпланетного корабля Starship (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Запуск Starship довелося переносити двічі – через необхідність проведення технічних робіт.

Напередодні компанія SpaceX офіційно повідомила про причини аварії першого ступеня ракети Falcon 9, який 16 лютого не зміг здійснити посадку після запуску і впав в океан.

Неполадки пов’язали зі спрацьованістю першого ступеня ракети, оскільки це був його шостий запуск.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору