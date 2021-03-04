Секс на першому побаченні допускають 5% українців, ініціатива за чоловіками – опитування

Протягом останніх п’яти років в українців досі спостерігається стереотип, що чоловік активний, а жінка пасивна. Ніби лише чоловіки виступають ініціаторами у сексі та на першому побаченні, а жінки зовсім не проявляють себе.

Які гендерні стереотипи досі панують в українському суспільстві читайте на Фактах ICTV.

Якщо суттєвої різниці у поглядах між чоловіками і жінками щодо питання запрошення на побачення не спостерігається, то щодо оплати в ресторані та розвитку сексуальних стосунків, ініціативу на себе беруть чоловіки, свідчать результати опитування Рейтингу.

Так, 56% українців вважають, що запрошувати на побачення повинен чоловік, 43% думають, що залежить від обставин.

Водночас 79% опитаних вважають, що чоловік має платити за похід в ресторан на першому побаченні, 18% припускають, що може бути спільна оплата.

Секс після першого побачення допускають 5%. Натомість 44% повідомили, що залежить від обставин, для 50% — це недопустимо.

Ініціативу в сексуальних стосунках українці частіше поділяли між двома статями (49%). Однак 40% зазначали, що частіше секс ініціює чоловік, лише 6% — жінка.

Натомість 56% українців вважають, що нерівності між жінками і чоловіками в країні є рідкісним явищем. Водночас 35% переконані, що вони поширені.

Дослідження група Рейтинг проводила 27-28 лютого серед 1 500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю не більше 2,5%.

Сексизм в Україні поза законом

В Україні прояв сексизму можуть прирівняти до хуліганства.

У Верховні Раді зареєстрували законопроект, у якому йдеться, що сексизм – це будь-які дії, жест, візуальний прояв, промовлені або написані слова, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірша через свою стать.

Детальніше про сексизм в Україні читайте на Фактах ICTV.