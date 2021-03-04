Погода на вихідні в Україні (6 та 7 березня 2021)

У перші березневі вихідні в Україні спостерігатиметься повільне підвищення денної температури до +5. Однак вже вночі прийде різке похолодання і температура впаде до -6.

Загалом синоптики стверджують, що початок весни буде морозним. В Україну вже начебто прийшла весна, але похолодання не відступатиме тривалий період. Далі підуть дощі з мокрим снігом, і лише ближче до квітня запахне весною по-справжньому.

У суботу та неділю в країні цілий день буде без опадів. А вдень очікується сонячна погода у всіх областях України протягом дня.

6 березня вдень на півдні України температура буде до +5, на сході, у центрі та на заході до +4. У Києві день буде сонячним та спокійним, температура – від 0 до +2.

Вночі похолодає, проте буде без опадів. На півдні вночі температура до -2, на сході до -3, в центрі та на півночі до -6, на заході до -5. У Києві вночі буде температура від -4 до -6.

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7 березня вдень на території України буде також сонячно й без опадів. На півдні температура доходитиме до +6, на сході до +4, у центрі до +4, на півночі до +4, на заході до +5. У Києві вдень температура коливатиметься від +3 до +5.

Вночі температура впаде до -6 майже у всіх областях. Так, на півдні вночі температура до -4, на сході до -6, в центрі до -6, на півночі до -4, на заході до -7. У Києві вночі на українців очікує температура від -4 до -6.

Погода в Україні у березні 2021

За даними українських синоптиків, погода у березні 2021 буде теплішою, ніж зазвичай.

Зокрема, середня місячна температура першого місяця весни коливатиметься в межах 0 +6 градусів.

Зазначається, що цей показник близький до середніх багаторічних значень.