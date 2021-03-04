PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Вихідні на 8 березня: скільки днів відпочиватимуть українці

Міжнародний жіночий день 8 березня подарує українцям додатковий вихідний день.

8 березня

У 2021 році громадяни країни відпочиватимуть три дні поспіль – 6, 7 та 8 березня.

6 та 7 березня – це субота та неділя. Вони в Україні традиційно є вихідними днями.

Додасться до них і понеділок, 8 березня. Повернуться до роботи українці 9 березня.

Протягом другого тижня березня їм доведеться працювати лише чотири дні.

Читайте
Календар державних свят на 2021 рік

Свята у березні

Одразу після Міжнародного жіночого дня в Україні розпочинається Масляна. Цьогоріч православні християни відзначатимуть її з 8 до 14 числа.

А вже 15 березня розпочинається Великий піст, який триватиме до Великодня 2 травня. Він є найсуворішим за обмеженнями.

Детальніше про свята у березні 2021 читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка