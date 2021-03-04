PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Xiaomi презентувала лінійку Redmi Note 10: характеристики та ціни

Компанія Xiaomi провела презентацію серії смартфонів Redmi Note 10, до неї увійшли чотири гаджета, які вже встигли зробити фурор. Факти ICTV розкажуть все про новинки, їх характеристики та ціни.

Xiaomi презентувала лінійку Redmi Note 10: характеристики та ціни

Перший гаджет Redmi Note 10 Pro має назву Explorer, тобто дослідник.

Головна родзинка Redmi Note 10 Pro – супер камера, яка має надвисоку роздільну здатність та є першою 108-мегапіксельною камерою серед бюджетних смартфонів.

Дата старту продажів в Україні поки не відома, але ціни на новинку стартують від $279.

Технічні характеристики Redmi Note 10 Pro:

  • Діагональ екрану – 6,67 дюйма;
  • Фронтальна камера:16 Мп;
  • Основні камери: 108 Мп ширококутна камера, 8 Мп надширококутна камера, 5 Мп телекамера, 2 Мп датчик глибини;
  • Аккумулятор – 5 020 мА;
  • Підтримує зарядку потужністю до 33 Вт;
  • Пам’ять представлена у трьох варіантах: 6 ГБ+64 ГБ, 6 ГБ+128 ГБ и 8 ГБ+128 ГБ;
  • Вага: 193 г.

Наступні два гаджета Redmi Note 10S и Redmi Note 10 не сильно відрізняються один від одного, і є хорошими смартфонами середнього рівня.

Різниця полягає в якості зображення, у об’ємі пам’яті та процесорі (у Redmi Note 10S він потужніший).

Читайте
Своя операційна система та гнучкий екран: Huawei представила новий смартфон

Ціна на Redmi Note 10S стартує від $229, а на Redmi Note 10 від $199.

Технічні характеристики Redmi Note 10S:

  • Діагональ екрану – 6,43 дюйма;
  • Фронтальна камера:13 Мп;
  • Основні камери: 64 Мп ширококутна камера,  8 Мп надширококутна, 2 Мп макро-камера, 2 Мп датчик глибини;
  • Аккумулятор – 5 000 мА;
  • Пам’ять представлена у трьох варіантах: 6 ГБ+64 ГБ, 6 ГБ+128 ГБ, 8 ГБ+128 ГБ
  • Вага: 178,8 г.

Технічні характеристики Redmi Note 10:

  • Діагональ екрану – 6,43 дюйма;
  • Фронтальна камера:13 Мп;
  • Основні камери: 48 Мп ширококутна камера,  8 Мп надширококутна, 2 Мп макро-камера, 2 Мп датчик глибини;
  • Аккумулятор – 5 000 мА;
  • Пам’ять представлена у двох варіантах: 4 ГБ+64 ГБ, 4 ГБ+128 ГБ
  • Вага: 178,8 г.

Останній телефон з цієї лінійки – Redmi Note 10 5G ідеально підходить для геймерів, завдяки високій роздільній здатності екрану та можливості швидко підлаштовуватись і реагувати кожен дотик.

Ціна Redmi Note 10 5G стартує від $199.

Технічні характеристики Redmi Note 10 5G:

  • Діагональ екрану – 6,5 дюйма;
  • Фронтальна камера: 8 Мп;
  • Основні камери: 48 Мп ширококутна камера, 2 Мп макро-камера, 2 Мп датчик глибини;
  • Аккумулятор – 5 000 мА;
  • Пам’ять представлена у двох варіантах: 4 ГБ+64 ГБ, 4 ГБ+128 ГБ
  • Вага: 190 г.

Якщо вам закортіло змінити свій смартфон, Факти ICTV зібрали 10 найкращих телефонів 2021 року до 10 тис. грн.

Джерело: blog.mi

Фото: blog.mi

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка