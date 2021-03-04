Компанія Xiaomi провела презентацію серії смартфонів Redmi Note 10, до неї увійшли чотири гаджета, які вже встигли зробити фурор. Факти ICTV розкажуть все про новинки, їх характеристики та ціни.

Перший гаджет Redmi Note 10 Pro має назву Explorer, тобто дослідник.

Головна родзинка Redmi Note 10 Pro – супер камера, яка має надвисоку роздільну здатність та є першою 108-мегапіксельною камерою серед бюджетних смартфонів.

Дата старту продажів в Україні поки не відома, але ціни на новинку стартують від $279.

Технічні характеристики Redmi Note 10 Pro:

Діагональ екрану – 6,67 дюйма;

Фронтальна камера:16 Мп;

Основні камери: 108 Мп ширококутна камера, 8 Мп надширококутна камера, 5 Мп телекамера, 2 Мп датчик глибини;

Аккумулятор – 5 020 мА;

Підтримує зарядку потужністю до 33 Вт;

Пам’ять представлена у трьох варіантах: 6 ГБ+64 ГБ, 6 ГБ+128 ГБ и 8 ГБ+128 ГБ;

Вага: 193 г.

Наступні два гаджета Redmi Note 10S и Redmi Note 10 не сильно відрізняються один від одного, і є хорошими смартфонами середнього рівня.

Різниця полягає в якості зображення, у об’ємі пам’яті та процесорі (у Redmi Note 10S він потужніший).

Ціна на Redmi Note 10S стартує від $229, а на Redmi Note 10 від $199.

Технічні характеристики Redmi Note 10S:

Діагональ екрану – 6,43 дюйма;

Фронтальна камера:13 Мп;

Основні камери: 64 Мп ширококутна камера, 8 Мп надширококутна, 2 Мп макро-камера, 2 Мп датчик глибини;

8 Мп надширококутна, 2 Мп макро-камера, Аккумулятор – 5 000 мА;

Пам’ять представлена у трьох варіантах: 6 ГБ+64 ГБ, 6 ГБ+128 ГБ, 8 ГБ+128 ГБ

Вага: 178,8 г.

Технічні характеристики Redmi Note 10:

Діагональ екрану – 6,43 дюйма;

Фронтальна камера:13 Мп;

Основні камери: 48 Мп ширококутна камера, 8 Мп надширококутна, 2 Мп макро-камера, 2 Мп датчик глибини;

8 Мп надширококутна, 2 Мп макро-камера, Аккумулятор – 5 000 мА;

Пам’ять представлена у двох варіантах: 4 ГБ+64 ГБ, 4 ГБ+128 ГБ

Вага: 178,8 г.

Останній телефон з цієї лінійки – Redmi Note 10 5G ідеально підходить для геймерів, завдяки високій роздільній здатності екрану та можливості швидко підлаштовуватись і реагувати кожен дотик.

Ціна Redmi Note 10 5G стартує від $199.

Технічні характеристики Redmi Note 10 5G:

Діагональ екрану – 6,5 дюйма;

Фронтальна камера: 8 Мп;

Основні камери: 48 Мп ширококутна камера, 2 Мп макро-камера, 2 Мп датчик глибини;

2 Мп макро-камера, Аккумулятор – 5 000 мА;

Пам’ять представлена у двох варіантах: 4 ГБ+64 ГБ, 4 ГБ+128 ГБ

Вага: 190 г.

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Джерело: blog.mi

Фото: blog.mi