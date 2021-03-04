5 березня 2021 року в Україні відзначають декілька святкових дат та іменин. Факти ICTV розповідають, яке свято 5 березня 2021 року.

5 березня – яке сьогодні свято

5 березня в Україні та в усьому православному світі відзначають день єпископа Льва Катанського.

Іменини 5 березня

Іменини – Корнилій, Лев, Ярослав, Агафон, Сидір, Корній, Віссаріон, Ісидор, Розалія, Віктор.

Прикмети на 5 березня

Якщо викинути все старе взуття, в оселі буде добробут.

Сніг пройшов на 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.

Сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлигу.

Що не можна робити 5 березня

Нічого нового 5 березня починати не варто – це віщує невдачу.

Також не можна надавати жодних обіцянок, бо найімовірніше, ви їх не виконаєте.

Сьогодні не варто погано думати про рідних та близьких, аби не накликати негаразди.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2021 рік.