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Євгенія Шапоренко |

Яке свято 5 березня

5 березня 2021 року в Україні відзначають декілька святкових дат та іменин. Факти ICTV розповідають, яке свято 5 березня 2021 року.

Яке свято 5 березня

5 березня – яке сьогодні свято

5 березня в Україні та в усьому православному світі відзначають день єпископа Льва Катанського.

Іменини 5 березня

Іменини – Корнилій, Лев, Ярослав, Агафон, Сидір, Корній, Віссаріон, Ісидор, Розалія, Віктор.

Прикмети на 5 березня

  • Якщо викинути все старе взуття, в оселі буде добробут.
  • Сніг пройшов на 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.
  • Сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлигу.
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Що не можна робити 5 березня

  • Нічого нового 5 березня починати не варто – це віщує невдачу.
  • Також не можна надавати жодних обіцянок, бо найімовірніше, ви їх не виконаєте.
  • Сьогодні не варто погано думати про рідних та близьких, аби не накликати негаразди.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2021 рік.

Фото: Pexels

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