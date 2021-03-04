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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Зростаючий місяць у березні 2021: дата та вплив на людину

Зростаючий місяць у березні 2021 року настане в середині місяця та триватиме ледь не до кінця. За прогнозами астрологів, зростаючий місяць можна буде побачити уже 14 березня.

Зростаючий місяць

У такій фазі світило перебуватиме до 27 березня, винятком стане лише 21 березня – у цей день місяць буде у першій чверті.

Зростаючий місяць – це період, коли людський організм накопичує більше енергії. Астрологи рекомендують починати активне життя, займатися втіленням задумів і вирішенням складних завдань.

Недостатня фізична активність може стати наслідком агресії та негативу. Крім того, у цей період рекомендують стригти волосся – так воно відростатиме швидше.

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Дивіться детальний місячний календар на березень 2021, щоб завчасно знати про негативний вплив місяця.

Фото: Pixabay

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