Жінки з іменем Ольга святкують День ангела 6 березня.

Також Ольги святкують іменини 10 лютого, 14 березня, 17 та 24 липня та 23 листопада.

Княгиню Ольгу – найвідомішу власницю цього імені – православна церква зарахувала до лику святих.

Читайте Календар свят на березень 2021

Ім’я Ольга означає “свята” і має скандинавське походження, від імені Хельга.

Факти ICTV публікує вітальні картинки з Днем ангела Ольги.

Календар церковних свят на березень

У календарі церковних свят на березень 2021 налічується 31 визначна дата.

З 8 до 14 березня православні християни відзначають Масляну, а вже з 15 числа починається Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням.

Зокрема, Вселенська поминальна субота (м’ясопусна) цього року припадає на 6 березня, а Субота другої седмиці Великого посту – на 27 березня.