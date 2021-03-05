5 березня – День ангела Ольги. За однією з версій, ім’я має скандинавське коріння і перекладається як свята, за іншою – слов’янське й означає чудотвориця.
Це гарне ім’я поширене в Україні. Його власниці дуже активні й цілеспрямовані.
Однак іноді вони можуть бути замкнутими, через що потребують особливої уваги з боку навколишніх.
Найкращі привітання з іменинами Ольги в прозі й листівках дивіться на Фактах ICTV.
Привітання з днем ангела Ольги у прозі
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Олю, вітаю тебе з іменинами! У цей день хочу побажати тобі здоров’я й благоденства. Нехай Господь береже тебе, направляє на твій шлях лише добрих людей із чистими думками.
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Із Днем ангела, Ольго! Будь завжди сповнена відваги, впевненості, сили, розуму, прагнення до успіху та натхнення. Нехай Бог тебе оберігає!
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Олю, ти промінчик світла в нашому житті. У твої іменини ми тобі бажаємо лише вдачі та сили витерпіти все, що приготувала тобі доля. Залишайся такою ж гарною й позитивною людиною.
Привітання з Днем ангела Ольги в листівках
За кілька днів у світі будуть відзначати Міжнародний жіночий день – одне з найбільш світлих і яскравих свят для кожної жінки.
Факти ICTV підготували красиві та зворушливі вірші для мами на 8 березня, щоб ваші привітання для найрідніших були особливими.