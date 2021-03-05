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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Квіти на 8 Березня: топ-5 порад для догляду за букетами і вазонами

Як доглядати за подарованими на 8 Березня квітами, Фактам ICTV розповіла представник оптової квіткової компанії Камелія Дарина.

квіти, привітання, день ангела

Щоб букет довго радував око, слід щоденно міняти воду.

Троянди обрізають раз на три дні. Для цього на нижній частині стебла роблять надрізи завдовжки 3-4 см.

Тюльпани ж потребують щоденної обрізки. Стебло потрібно скорочувати на сантиметр. Завдяки таким маніпуляціям тюльпан зможе тягнути воду й довго залишатися свіжим.

Обривати листя квітів не можна, бо це лише нашкодить.

– Та частина квітки, яку зрізали, вже й так має травму. Важливо зберігати стебло цілісним аж до самої квітки, – рекомендує квіткарка.

Квіти в горщиках дуже люблять прохолодну температуру, своєчасний полив та хороше освітлення.

Квіти варто добре поливати раз на тиждень, краще наливати воду в піддон горщика.

Як обрати букет на 8 Березня

Якщо ви вже визначилися з подарунками на 8 Березня для своїх дорогих жінок, то тепер залишилося обрати гарний букет.

Факти ICTV зібрали поради, як обрати букет на 8 Березня для мами, бабусі, дружини, дівчини чи колеги.

Фото: Pexels

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