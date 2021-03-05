Запровадження локдауну в Україні, побічні реакції від Covid-вакцини та надзвичайний стан через коронавірус у Японії. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус в Україні та світі за 5 березня.

Показники захворюваності на Covid-19 в Україні зростають щодня, а пік епідемії очікується наприкінці квітня, повідомили у МОЗ. Також у Міністерстві стверджують, що країна вже вступила у третю найважчу хвилю поширення коронавірусу.

Окрім того, міністр охорони здоров’я заявив, що щеплення освітян від Covid-19 заплановане на вересень-жовтень, проте МОЗ зробить це до початку наступного навчального року.

Також він запевнив, що російську вакцину від коронавірусу Спутник V не реєструватимуть в Україні за жодних обставин. Громадян будуть прищеплювати лише безпечними вакцинами з доведеною ефективністю.

Ще Степанов додав, що на 10 тис. вакцинацій від коронавірусу в країні зафіксовано всього 126 незначних алергічних реакцій, майже всі вони мали легку форму – це 1,2%. Серед побічних реакцій – почервоніння шкіри, підвищення температури та індивідуальні особливості.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що локдаун в країні знову можуть запровадити, якщо велика частина областей перейде у червону зону епідеміологічної небезпеки.

Наразі 56% українців не мають заперечень щодо запровадження жорсткого локдауну, якщо захворюваність на коронавірус буде й далі збільшуватися. Однак майже 80% проти зупинки міжміського і міського громадського транспорту. Про це свідчать дані соцопитування групи Рейтинг.

А поки в Україні оновили зони адаптивного карантину. Зокрема, до червоної карантинної зони потрапили Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська області. У помаранчевій зоні – Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька області. Київ і решта областей опинилися у жовтій.

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко повідомив, що для проведення вакцинації сироваткою від AstraZeneca є низка протипоказань. Зокрема, підвищена чутливість до речовини вакцини, яка зазначена в інструкції до препарату, супутні захворювання, які супроводжуються лихоманкою, тромбоцитопенія або порушення згортання крові, а також ослаблений імунітет.

Водночас, з метою популяризації вакцинації проти Covid-19, щеплення від коронавірусу у прямому ефірі зробили відомі українці. З-поміж зірок вакцинувалися телеведучий Олександр Педан, співачка Руслана Лижичко, спортсмен Сергій Конюшок та ведуча Наталія Мосейчук.

А ось українські медики запустили флешмоб на підтримку вакцинації населення. До нього долучився міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Так, лікарі створили спеціальний хештег #ялікарявакцинуюсь у соціальних мережах. Використовуючи його, вони розповідатимуть власні історії, як і чому вони зробили щеплення.

Натомість у ВООЗ запевняють, що пандемія коронавірусу закінчиться до початку 2022 року, однак це не означає, що і вірус також зникне.

У Німеччині частка заражень британським штамом коронавірусу становить понад 40% від загальної кількості нових випадків. Медики вважають, що цей штам є більш заразним, ніж інші.

Водночас Японія подовжила на два тижні надзвичайний стан для Токіо та трьох сусідніх префектур заради боротьби з коронавірусом. Тепер обмеження діятимуть до 21 березня.

В Італії усім людям, які вже перехворіли на коронавірус, вводитимуть лише одну дозу вакцини. У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що так хочуть заощадити дефіцитні дози препарату.

Також Франція та Іспанія вирішили не давати другу дозу вакцини від Covid-19 певним категоріям людей.

Вакцинація в Україні

Станом на 5 березня в Україні щеплення від Covid-19 зробили 2 913 особам. Загальна кількість провакцинованих становить 12 481 особа.

Найбільшу кількість щеплень зроблено в Донецькій області – 280, найменшу в Чернівецькій – 17.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.