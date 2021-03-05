8 березня – це день боротьби за права жінок і акцентувати увагу варто саме на цьому, а не на тому, чи буде ця дата вихідним, нагадує український Інститут національної пам’яті.

УІНП наголосив, що СРСР та більшовики не мали жодного стосунку до запровадження цього свята, воно стало вважатись радянським вже пізніше.

– Традиція відзначення окремої дати, яка б акцентувала увагу на відсутності рівності між чоловіками та жінками (перш за все у питаннях виборчих та трудових прав), з’являється на початку XX століття у США з ініціативи тамтешніх феміністок та соціалісток, – йдеться у матеріалі УІНП.

УІНП нагадує, що 8 березня – не свято квітів та ніжності, а добра нагода подумати, чому і де українським жінкам доводиться відстоювати свої права та наскільки реальність відрізняється від задекларованих норм.

Марки в стилі ню

Укрпошта до міжнародного жіночого дня випустить марки із картинами відомих українських художників, на яких зображена оголена жіноча натура.

За словами гендиректора Укрпошти Ігора Смілянського, йдеться про роботи Тараса Шевченка та сучасного українського художника Андрія Чебикіна.

Джерело: УІНП