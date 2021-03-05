Скільки коштують квіти напередодні 8 Березня, Фактам ICTV розповіли українські квіткарі.

За словами представника оптової квіткової компанії Камелія Дарини, до свят ціни на квіти підвищились приблизно на 20%.

Попри кризу в країні, каже вона, попит на квіти до свят зростає приблизно вп’ятеро.

Для своїх жінок чоловіки найчастіше купують великі зрізані букети. Колег вітають квітами в горщиках або кошиках.

– Найпопулярнішими залишаються троянди й тюльпани. До свят ми вирощуємо понад 2 млн тюльпанів різних сортів та кольорів. Завозимо також квіти з-за кордону, – говорить Дарина.

Щоб потішити покупців, квіткарі щороку вирощують нові сорти рослин. Так, у продажу можна знайти, наприклад, троянди із різнокольоровими пелюстками, а також тюльпани, які змінюють колір.

Водночас українці дедалі частіше почали обирати для привітань гвоздики, піони й гортензії.

Однак зрізаним квітам не поступаються квіти в горщиках.

– Процес купівлі квітів у горщику нагадує те, як люди обирають собі домашніх улюбленців. Тут беззаперечним лідером є орхідеї, тому що вони невибагливі, – говорить директор квіткового магазину Юлія.

Щоб допомогти вам розрахувати свій бюджет для привітань жінок із 8 Березня, пропонуємо ознайомитись із вартістю найпопулярніших квітів.

Орієнтовна вартість квітів напередодні 8 Березня:

тюльпан (Україна) – 30 грн;

тюльпан (Голландія) – 50-60 грн;

троянда (Еквадор) – 60 грн;

орхідея з однією ніжкою – від 300 грн;

орхідея з двома ніжками – від 350 грн;

королева орхідей Ванда – від 2 до 3 тис. грн (залежно від висоти);

фікус – від 400 грн до 15 тис. грн (залежно від розміру, висоти рослини);

лимон – від 2 тис. грн.

Штраф за первоцвіти

Екоінспектори разом із правоохоронцями почали рейди для збереження квітів із Червоної книги України – проліска звичайного, шафрану Гейфеля (крокусу), білоцвіту весняного.

Особам, які незаконно реалізуватимуть або збиратимуть червонокнижні квіти, загрожує штраф до 3 655 грн та конфіскація рослин.

Крім того, порушники мають відшкодувати завдані довкіллю збитки, які обрахують інспектори. Детальніше про суму штрафів за первоцвіти читайте в матеріалі Фактів ICTV.