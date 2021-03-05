Як повністю видалити акаунт Google – ІНСТРУКЦІЯ

Про Google зараз знають, напевно, всі. Цей цифровий гігант дозволяє нам не лише шукати інформацію в інтернеті та користуватись електронною поштою, але і створювати різного роду документи, презентації, проводити онлайн-конференції та керувати бізнесом.

Але у житті може настати момент, коли доведеться видалити звідти обліковий запис. Проте як це зробити? Факти ICTV розкажуть тобі покрокову інструкцію, як назавжди видалити акаунт Google.