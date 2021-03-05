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Факти / Lifestyle
Владислав Бомбела |

Затвердження гімну України: яке свято 6 березня

6 березня українці святкуватимуть низку дат. Що відзначають цього дня та у кого іменини, читайте на Фактах ICTV.

Яке сьогодні свято

6 березня – яке сьогодні свято

Цього дня в Україні випадає річниця ухвалення державного гімну.

Також сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби з глаукомою, у який намагаються розповідати людям більше про це захворювання.

Віряни 6 березня вшановують пам’ять преподобного Афанасія сповідника. У “досконалому віці” він прийняв чернечий постриг, після чого до кінця життя сповідував православ’я.

Іменини 6 березня

День ангела сьогодні святкують Тимофій, Юрій, Остап, Захар, Іван, Хома, Єгор, Євстахій, Георгій.

Прикмети на 6 березня

  • якщо сьогодні тепло, то і вся весна буде теплою;
  • сни в ніч на 6 березня вважаються віщими;
  • якщо купити собі в цей день нове взуття, то воно довго прослужить.
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Календар свят на березень 2021

Що не можна робити 6 березня

  • залишати справи незавершеними;
  • багато пити, адже це може призвести до поганих наслідків.

Календар свят на березень

Після 8 березня українці святкуватимуть Масляну.

Потім розпочнеться Великий піст.

Докладний календар церковних свят на березень 2021 дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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