6 березня українці святкуватимуть низку дат. Що відзначають цього дня та у кого іменини, читайте на Фактах ICTV.
6 березня – яке сьогодні свято
Цього дня в Україні випадає річниця ухвалення державного гімну.
Також сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби з глаукомою, у який намагаються розповідати людям більше про це захворювання.
Віряни 6 березня вшановують пам’ять преподобного Афанасія сповідника. У “досконалому віці” він прийняв чернечий постриг, після чого до кінця життя сповідував православ’я.
Іменини 6 березня
День ангела сьогодні святкують Тимофій, Юрій, Остап, Захар, Іван, Хома, Єгор, Євстахій, Георгій.
Прикмети на 6 березня
- якщо сьогодні тепло, то і вся весна буде теплою;
- сни в ніч на 6 березня вважаються віщими;
- якщо купити собі в цей день нове взуття, то воно довго прослужить.
Що не можна робити 6 березня
- залишати справи незавершеними;
- багато пити, адже це може призвести до поганих наслідків.
Календар свят на березень
Після 8 березня українці святкуватимуть Масляну.
Потім розпочнеться Великий піст.
Докладний календар церковних свят на березень 2021 дивіться на Фактах ICTV.