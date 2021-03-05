8 березня – одне з найбільш світлих і яскравих свят для кожної жінки. За традицією, у цей день діти вітають своїх мам з Міжнародним жіночим днем.

Поезія – один з найбільш традиційних способів привітати найближчу людину. Тому Факти ICTV підготували найкрасивіші та короткі вірші для мами на 8 березня.

Мамочко моя, рідна…

Ти моя опора в житті,

Мій приклад, моя нагорода,

Бути завжди з тобою поруч,

Більше нічого не треба!…

Зі святом 8 березня!

***

В цей день чудовий і весняний,

Мамі квітку подарую,

І скажу, що ти прекрасна,

Щиро я тебе люблю.

Я для мами все пороблю,

Лише, мамо, ти скажи,

Адже в тебе нині свято

Ти всміхайся, не тужи!

***

Весняний день запах квітами,

8 березня – свято дам.

І я поспішаю тебе привітати,

Ти як весна прекрасна, мам!

Тобі бажаю море щастя,

Твій жіночий шарм на висоті,

Бажаю вічно залишатися

У такій чарівній красі.

***

Мила матінко моя!

Так тебе кохаю я!

І тебе в жіноче свято

Поспішаю привітати:

Будь здорова та щаслива,

Будь весела та красива,

Будь, як квітка весняна –

В мене ти лише одна!

***

Мамо!

Зі святом весняним

Я сердечно вітаю!

Довгих років, любові, веселощів

Від душі бажаю тобі!

Нехай розтануть всі напасті

І розвіються негаразди.

Я бажаю тільки щастя –

Нехай тебе не старять роки.

Щоб не залишали сили,

Щоб справи велися успішно,

Будь завжди такою гарною,

Усміхненою, ніжною!

Гарним доповненням до будь-якого привітання стануть квіти. Але під час вибору цього презенту потрібно обов’язково враховувати, кому ви його даруватимете, щоб ненавмисне не образити людину.

Детально про те, як обрати букет для мами та дівчини на 8 березня – можна прочитати у нашому матеріалі.