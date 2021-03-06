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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

День ангела Ольги – привітання в картинках

Жінки з іменем Ольга святкують День ангела 6 березня.

День ангела Ольги – привітання в картинках

Також Ольги святкують іменини 10 лютого, 14 березня, 17 та 24 липня та 23 листопада.

Княгиню Ольгу – найвідомішу власницю цього імені – православна церква зарахувала до лику святих.

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Календар свят на березень 2021

Ім’я Ольга означає “свята” і має скандинавське походження, від імені Хельга.

Факти ICTV публікує вітальні картинки з Днем ангела Ольги.

День ангела Ольги: привітання в картинках

День ангела Ольги: привітання в картинках

День ангела Ольги: привітання в картинках

День ангела Ольги: привітання в картинках

День ангела Ольги: привітання в картинках

Календар церковних свят на березень

У календарі церковних свят на березень 2021 налічується 31 визначна дата.

З 8 до 14 березня православні християни відзначають Масляну, а вже з 15 числа починається Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням.

Зокрема, Вселенська поминальна субота (м’ясопусна) цього року припадає на 6 березня, а Субота другої седмиці Великого посту – на 27 березня.

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