Подарунки на 8 березня 2021 дівчині – найкращі ідеї

Усі жінки люблять увагу. Факти ICTV зібрали для вас сім універсальних подарунків, які підійдуть, як дівчині, так і коханій дружині.

Подушка

Затишна, тепла і така домашня – все це про подушки. До того ж можна замовити подушку з унікальним дизайном, наприклад, з вашою спільною фотографією або іменними ініціалами. Подушка – це той предмет домашнього затишку, який нагадуватиме про вашу любов завжди, варто лише доторкнутися до подарунка.

Ціна стартує від 200 гривень.

Дзеркало-скринька

Так-так, ми знаємо, що за правилами всіх забобонів дзеркало дарувати категорично заборонено. Але! По-перше, це не звичайне дзеркало, а ще й шкатулка, по-друге, для чого вірити забобонам, ми ж з вами живемо у XXI столітті.

До того ж ціна такого подарунка не так вже й кусається, можна знайти прекрасні варіанти від 400 до 800 гривень.

Дзеркало з підсвіткою, та ще й зі схованкою стане чудовою прикрасою туалетного столика, як для дівчини, так і дружини.

Емоції

Якщо ви ще досі думаєте, що найкращий подарунок вимірюється матеріальними габаритами, то ви глибоко помиляєтеся. Найкращий подарунок – це емоції! Подаруйте коханій стрибок із парашутом, політ в аеротрубі або на повітряній кулі. Всі ці захоплення, звичайно, влетять вам у копієчку, але зате скільки вражень подарує коханій людині.

Польоту в аеротрубі – від 1000 гривень.

Політ на парашуті – від 1800 гривень.

Політ на повітряній кулі на двох – 8000 гривень.

Прикраси

Якщо і говорити про універсальний подарунок для кожної жінки, так це про прикраси. Як співається у пісні “Найкращі друзі дівчат – це діаманти!”, але можна обійтися і більш скромними виробами з срібла, з менш коштовним каменням. У будь-якому випадку підібраний з душею і смаком подарунок у невеликій оксамитовій коробочці порадує будь-яку дівчину.

Тут ціни можуть варіюватися від 300 грн (за невеличкий срібний кулончик) до декількох тисяч гривень і навіть доларів. Все залежить від вашого гаманця!

Похід у SPA

Відпочити, розслабитися, та ще й провести час з користю для краси – такий подарунок змусить посміхатися кожну жінку. Подарувати сертифікат на похід у SPA для двох або ж відправити кохану одну – обирати вам.

Таке задоволення стартує від 500 гривень.

Курси

Якщо ваша обраниця постійно розвивається і час від часу відвідує різні курси, то цей подарунок саме для неї. Курси з вивчення французької мови або абонемент на кілька занять сальсою вона точно оцінить.

Наприклад, абонемент на разове заняття сальсою обійдеться у межах 300 гривень.

Можливо, вона давно хотіла пройти навчання з приготування італійських десертів. Здійсніть її мрію!

Світшоти з прикольним написом

Порадуйте коханих жінок обновкою у гардеробі. Яскравий і незвичайний світшот, та ще й з цікавим написом (його можна вигадати самому) підійде, як дружині, так і дівчині.

Ціна такого подаруночка стартує від 500 гривень.

Якщо ви вже визначилися з подарунками на 8 Березня для своїх дорогих жінок, то залишилося лише вибрати гарний букет.

Як обрати квіти на 8 Березня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.