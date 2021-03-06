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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Що подарувати подрузі на 8 березня: ідеї подарунків

Подарунок для подруги на 8 березня – це приємний клопіт для кожного. Аби допомогти вам вирішити, що подарувати подрузі у Міжнародний жіночий день, Факти ICTV підготували 5 ідей подарунків.

Що подарувати подрузі на 8 березня: ідеї подарунків

Дегустація вина та сиру

Подарунки для подруги на 8 березня - кращі ідеї

Дегустуючи кілька видів вина, вдихаючи їх неповторний букет та смакуючи різними сирами ви дізнаєтеся про дивовижні властивості цих продуктів та історію їх створення, а досвідчений сомельє поділиться секретами правильного підбору вин.

Косметика

Подарунки для подруги на 8 березня - кращі ідеї

Друзі – це люди, які найкраще знають одне одного, тому обрати косметику для подруги не буде складним завданням.

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Ви можете підібрати парфуми, елементи декоративної косметики, наприклад палетку тіней для повік або купіть для подруги набір гігієнічної косметики для догляду за шкірою чи волосся.

Похід у SPA

Подарунки для подруги на 8 березня - кращі ідеї

Відпочити, розслабитися, та ще й провести час з користю для краси – такий подарунок змусить посміхатися кожну жінку. Подарувати сертифікат на похід у SPA для двох або ж відправити подругу саму – обирати вам.

Квитки на концерт

Подарунки для подруги на 8 березня - кращі ідеї

Квитки на концерт улюбленого виконавця – це те, що точно подарує подрузі незабутні емоції. Якщо ваша подруга більше полюбляє театр або цікавиться балетом, то пошукайте для неї унікальну виставу, яка відбудеться найближчим часом.

Майстер-клас

Подарунки для подруги на 8 березня - кращі ідеї

Подарунковий сертифікат для проходення майстер-класу – це чудовий вибір. Можливо ваша подруга захоплюється кулінарією, чи хотіла б удосконалити техніку плавання або гри на гітарі – фахівець під час майстер-класу дасть вашій подрузі найкращі поради для самовдосконалення, що може бути краще?

Календар свят на березень

У календарі на березень 2021 налічується 24 визначні дати. У першому місяці весни буде лише одне державне свято – Міжнародний жіночий день.

8 березня припадає на понеділок, отже в українців буде додатковий вихідний.

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