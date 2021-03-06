Погода на 6 березня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

6 березня в Україні весь день буде невелика хмарність та вітер. Вночі очікується мокрий сніг з дощем.

З цієї причини синоптики радять українцям берегти своє здоров’я та надягати шапку, щоб не продуло вуха.

6 березня вдень на півдні буде температура до +5, на сході до +3, у центрі до +3, на півночі до +4, на заході до +5. У Києві також буде вітряно, температура протримається від +1 до +3.

Вночі на території України з’являться сніг та мокрий сніг з дощем, проте на заході вночі не очікується опадів. На півдні вночі буде температура до +3, на сході до +2, у центрі до -5, на півночі до -6, на заході до -6.

У Києві вночі не буде істотних опадів, температура триматиметься від -3 до -5.

Весна в Україні

Бабак-провісник Тимко III спрогнозував, коли буде весняна погода в Україні у 2021 році. Згідно з міжнародною прикметою, щорічно будять бабака взимку, 2 лютого, щоб можна було передбачити настання весняної погоди у країні з поведінки звіра.

Тимко III передбачив, що на території України буде рання весна. Приблизно у середині березня вже буде справжня весна та тепла погода.