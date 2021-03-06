Вперше після посадки: ровер NASA проїхався на поверхні Марса

Марсохід Perseverance аерокосмічного агентства США NASA вперше після посадки проїхався на поверхні Марса, проте поїздка тривала недовго.

Марсохід відправився на Червону планету з певною місією – дослідити площу Марсу та зібрати можливі докази існування давнього життя на планеті.

Зразки життя доставлять на Землю для подальшого дослідження та вивчення. Для цього марсоходу потрібно подолати близько 15 км, проте на це піде приблизно два роки.

Згідно з планом дослідників, ровер Perseverance добереться до декількох скельних утворень в кратері Єзеро, які ймовірно можуть зберігати інформацію про давнє життя.

Але перш за все марсохід Perseverance повинен провести експеримент – перевірити на Червоній планеті працездатність невеличкого вертольота, привезеного з Землі.

Марсохід NASA Perseverance

Ровер Perseverance приземлився на Марс 18 лютого у прямому ефірі. Марсоходу американського аерокосмічного агентства NASA знадобилося сім хвилин для посадки – за цей час космічний корабель увійшов в атмосферу і приземлився на Червону планету.

Ровер під час свого перебування на Марсі повинен дослідити геологію Червоної планети та історію її еволюції, а також знайти сліди можливого давнього життя.