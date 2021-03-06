6 березня за церковним календарем – Вселенська батьківська субота. Це поминальний день, у який заведено згадувати всіх близьких і родичів, які уже померли, особливо батьків.
Батьківська субота 2021: традиції поминальної суботи
Батьківську суботу відзначають щороку за тиждень до Великого посту. Її ще називають Мала Масляна або Вселенська м’ясопусна батьківська субота.
– Батьківською ж вона зветься тому, що церква закликає кожного з нас молитися за своїх спочилих рідних та пращурів, за всіх, хто відійшов з цього земного життя до спочилих прабатьків, – так пояснюють назву свята у Православній церкві України.
У цей день у православних християн заведено ходити до церкви та помолитися за душі тих, хто помер.
На листочку треба написати церковні імена тих, кого уже немає з вами. Священники здійснюватимуть панахиду і зачитають їхні імена за богослужінням.
Крім того, на Батьківську суботу заведено нести у храм пісну їжу та вино. У цей день церква закликає вірян бути особливо милосердними та допомагати людям, які цього потребують.
Церковні свята у березні 2021
Перший місяць весни передбачає чимало важливих церковних дат. Зокрема у березні відзначають початок Масляної, Прощену неділю, початок Великого посту та інші.
Дивіться детальний церковний календар свят на березень у матеріалі Фактів ICTV.