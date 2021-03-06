7 березня – День пам’яті святого Маврикія та 70 мучеників Апамейських. Він був воєначальником у місті Апамеї за часів імператора-язичника Максиміана й поширював серед солдатів християнське віровчення.

Коли імператор довідався про це, вимагав, аби Маврикій, його син і 70 воїнів зреклися Христа. Але вони стояли на своєму, і Максиміан наказав на очах воєначальника стратити його рідного сина, а самого Маврикія та воїнів прив’язали до дерев і обмазали медом. Їх до смерті закусали оси та бджоли.

У народі День Маврикія асоціювали з прильотом птахів – ластівок і шпаків. Вважалося, що перша ластівка на своїх крилах приносить весну.

У світі на 7 березня припадає День дудла (Doodle – своєрідні малюнки з нагоди знаменних подій).

Іменини сьогодні святкують Леонід, Андрій, Опанас, Віктор, Володимир, Галактіон, Іван, Йосип, Михайло, Петро, Федір, Варвара та Ірина.

Прикмети на 7 березня

Туман і холодно на Маврикія – літо буде дощове.

Сніг і хуртовина – попереду холодні дні.

Хмари високо – до дощу або снігу.

Якщо птахи прилетіли до Маврикія, весна буде ранньою.

Заспівав жайворонок – весна зовсім близько.

Граки в’ють гнізда – до теплої весни.

Якщо жінка побачила першу ластівку, їй треба вмитися молоком, щоб зберегти молодість і красу.

Хто першим у родині побачить приліт граків, буде найщасливішим.

Посадити капусту в цей день – до багатого врожаю.

Що не можна робити 7 березня

Якщо у цей день повний місяць, не можна посипати городи гноєм – бур’янів буде багато.

Якщо 7 березня розорити гніздо ластівки, обличчя плямами вкриється.

Уже з наступного тижня в Україні почнуть святкувати Масляну. Це перехідне свято, яке українці щорічно відзначають напередодні Великого посту. Дата святкування змінюється залежно від Великодня.

Коли в Україні Масляна 2021 та як її відзначають, читайте в матеріалі Фактів ICTV.