День ангела Ірини: привітання в картинках і СМС

День ангела Ірини святкують декілька разів на рік. Одним із таких є 7 березня. Ім’я має давньогрецьке походження.
Воно пішло від імені богині Ейрени, яка відповідала за мир і спокій. Тому здавна вважалося, що всі Ірини мають сильну енергетику. Вони впевнені у собі, завжди прагнуть бути незалежними, рішучими, але водночас життєрадісними.
Заступницею володарок цього імені є свята Ірина Македонська.
Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Ірини у картинках і СМС, щоб ви могли сказати у цей день кілька приємних слів своїм знайомим або рідним дівчатам.
Найкращі вітання з днем ангела Іри,
Здоров’ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!
***
Вітаю з іменинами Ірини,
Бажаю хай здійсняться твої мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
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Гарної такої днини,
Іменини у Ірини.
Прийми ти від мене вітання,
Хай збудуться твої бажання.
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З Днем Ангела Ірину я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
Календар свят на березень
Календар свят на березень 2021 має лише одне державне свято, а саме Міжнародний жіночий день. Цьогоріч воно припадає на понеділок (8 березня), тому у цей день українці матимуть додатковий вихідний.
Також у перший місяць весни громадяни Україні відзначатимуть Масляницю (8 – 14 березня), Всесвітнiй день захисту прав споживачів (15 березня), День таксиста (22 березня), День Служби безпеки України (25 березня), День Внутрішніх військ МВС (26 березня).