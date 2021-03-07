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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

З днем ангела Ірини: яскраві листівки і поздоровлення

День ангела Ірини святкують декілька разів на рік. Одним із таких є 7 березня. Ім’я має давньогрецьке походження.

З днем ангела Ірини: яскраві листівки і поздоровлення

Воно пішло від імені богині Ейрени, яка відповідала за мир і спокій. Тому здавна вважалося, що всі Ірини мають сильну енергетику. Вони впевнені у собі, завжди прагнуть бути незалежними, рішучими, але водночас життєрадісними.

Заступницею володарок цього імені є свята Ірина Македонська.

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Календар державних свят на 2021 рік

Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Ірини у картинках і СМС, щоб ви могли сказати у цей день кілька приємних слів своїм знайомим або рідним дівчатам.

Найкращі вітання з днем ангела Іри, 

Здоров’ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається, 

Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Вітаю з іменинами Ірини, 

Бажаю хай здійсняться твої мрії, 

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

***

Гарної такої днини,

Іменини у Ірини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

***

З Днем Ангела Ірину я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

День ангела Ірини: привітання в картинках і СМС

День ангела Ірини: привітання в картинках і СМС

День ангела Ірини: привітання в картинках і СМС

Привітання з днем Ірини

День ангела Ірини: привітання в картинках і СМС

Календар свят на березень

Календар свят на березень 2021 має лише одне державне свято, а саме Міжнародний жіночий день. Цьогоріч воно припадає на понеділок (8 березня), тому у цей день українці матимуть додатковий вихідний.

Також у перший місяць весни громадяни Україні відзначатимуть Масляницю (8 – 14 березня), Всесвітнiй день захисту прав споживачів (15 березня), День таксиста (22 березня), День Служби безпеки України (25 березня), День Внутрішніх військ МВС (26 березня).

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