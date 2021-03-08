Гороскоп на тиждень, з 8 до 14 березня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 8 до 14 березня 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

13 березня о 12.21 за київським часом очікується молодий Місяць у знаці Риб. Він ознаменується новими можливостями, але заради цього доведеться розставити пріоритети і від чогось відмовитися.

Цей молодик закликає довіритися природному перебігу життя на найближчі два тижні. У цей день можна отримати відповіді на важливі питання, якщо прислухатися до своєї інтуїції.

Молодик у Рибах посилить наші внутрішні переживання і душевні муки. Якщо вас щось не влаштовує в житті, ви зможете подивитися на ситуацію під іншим кутом і знайти рішення. Хтось почне діяти інакше, а хтось знайде нові зв’язки і корисні контакти. З’являться чудові можливості почати все з чистого аркуша, зокрема йдеться про романтичні стосунки.

Гороскоп для Овнів

У цей період у вас з’явиться натхнення, посилиться чарівність, уява, а обставини складатимуться у найкращий спосіб для ефективної творчої діяльності та неформального спілкування з однодумцями. Період несприятливий для роботи, яка вимагає точних розрахунків і дотримання суворих обмежень. Не варто вести будь-які ділові переговори або завершувати їх. Перенесіть складання довірчих угод та уникайте двозначних реплік. Відмовтеся від алкоголю та інших засобів, що змінюють свідомість.

Гороскоп для Тельців

Ви зможете в цей період впливати на людей, доносити інформацію через образи, музику і картини. Багатьом властиво занадто ідеалістично сприймати свої романтичні захоплення, тому ви можете розчаруватися у партнері. У вас може виникнути таємна прихильність, посилиться прагнення до задоволень. З’являється лінь, небажання брати відповідальність, що призводить до проблем на роботі. Обставини сприяють зануренню у свій внутрішній світ, можуть з’явитися незвичайні фантазії, які будуть перешкоджати реалізації цілей.

Гороскоп для Близнюків

Поспішні дії – головна причина неприємностей у цей період. Може спливти таємна інформація, що призведе до плутанини в особистих і ділових стосунках. Бійтеся шахрайства та крадіжок, помилок у фінансових розрахунках. Через необ’єктивну оцінку навколишньої ситуації, легко можете стати жертвами власної фантазії. Швидка схильність до чужого впливу може зробити з вас учасника пліток та інтриг. Обмірковуйте свої слова, не варто говорити нічого такого, що потім можуть розтлумачити як брехню.

Гороскоп для Раків

У цей період ви станете більш чутливими. Вас потягне до романтичних захоплень, з’явиться можливість познайомитися з майбутнім партнером. Сприятливий час для душевного єднання з коханою людиною. Також у вас посилиться творча уява, схильність до фантазій, мрійливості. Зросте сприйнятливість до всього прекрасного, прагнення до гармонії. Тиждень сприятливий для таємних справ або роботи на самоті.

Гороскоп для Левів

Прислухайтеся до своєї інтуїції, снів, а також зверніть увагу на знаки, і ви знайдете відповіді на більшість запитань. Використовуйте всі шанси і можливості, тоді ви знайдете гармонію і щастя в коханні. Гарний час для поїздки, зв’язків із зарубіжними і далекими партнерами. Будь-яка діяльність з братами, сестрами чи сусідами буде успішною. Якщо є проблеми зі здоров’ям, то чекайте на поліпшення перебігу захворювань, які пов’язані з гормонами або обміном речовин.

Гороскоп для Дів

У цей період у вас посилюється інтуїція. Можуть з’явитися таємні любовні зв’язки або ви розкриєте секрет когось із близьких. З’являються можливості для реалізації цілей, але водночас потрібно конструктивно взаємодіяти з партнерами. Найкращий період для відновлення старих проектів, ініціативи, звільнення і переходу на нову роботу. Також хороший період для малого бізнесу. В цей час відмінно будуть проходити будь-які розпродажі. Те саме стосується поїздок, обговорень і роботи з інформацією.

Гороскоп для Терезів

Тиждень насичений любовними захопленнями, пристрасними зустрічами. Це буде період яскравих романтичних побачень. Навіть якщо стосунки виявляться недовговічними, то залишать у пам’яті приємні спогади. У діловій сфері вдається досягти хороших результатів, ваші задуми і спільні проекти будуть успішними. У цей час сприятливими будуть презентації, подорожі, проведення або відвідування лекцій. Слушна нагода для вирішення юридичних і правових справ.

Гороскоп для Скорпіонів

Період сприятливий для інтелектуальної діяльності, творчої роботи і демонстрації своїх талантів. Результатом буде вирішення матеріальних проблем і набуття нових вигідних знайомств. З’явиться стабільність у багатьох сферах. Зовні на вас будуть тиснути, але енергії, щоб це витримати, буде більш ніж достатньо. Навіть якщо спочатку ця енергія була породжена якоюсь проблемою, то завдяки рішучим зусиллям вона буде спрямована на здійснення позитивних намірів.

Гороскоп для Стрільців

Формуються сприятливі умови для соціальної активності та кар’єрного зростання. Позитивний потенціал тижня дозволить вам створити фундамент для майбутніх успіхів. Активна громадська діяльність і взаємодія з людьми старшого покоління допомагає знайти нові можливості, які можуть привести до позитивних змін, попри деякі обставини. Сприятливий період для презентацій, проведення та відвідування тренінгів, вирішення юридичних питань, планування закордонних поїздок.

Гороскоп для Козерогів

Цей період підходить для повільної діяльності. Якщо справа застопорилася, заспокойтеся, побудьте наодинці, і ви зможете самостійно у всьому розібратися. У цей період не варто намагатися когось переконувати, ба більше тиснути або палко спокушати чим-небудь. Бо у разі відмови, то досягти згоди в майбутньому буде практично неможливо. Обставини сприяють таємній діяльності, прихованого отримання економічної вигоди і доходів.

Гороскоп для Водоліїв

Колеги і партнери можуть відзначити те, що ви стали повільніше виконувати роботу. Можливі неприємні розмови з керівництвом, представниками старшого покоління. Намагайтеся не конфліктувати, навіть якщо вас провокують. Будьте терплячішими до навколишніх, завдяки цьому ви зможете знайти союзників і зробите менше помилок. Це хороший період для розрахунків, складання звітів та іншої нудної розумової роботи. Записуйте все, що вам спадає на думку, в майбутньому більшість ідей виявляться корисними.

Гороскоп для Риб

Сприятливий період для вас – час гармонії, кохання та виконання бажань. Натхнення значно поліпшить справи у творчості. Мистецтво допоможемо вам донести до інших людей красу і велич життя, прищепити духовні цінності. Хто правильно скористається можливостями цього тижня, зможуть посилити вплив і зміцнити своє становище в суспільстві. Гарний час для отримання юридичних консультацій, вирішення суперечок і судових справ. Вдало вирішуються всі питання, які пов’язані із зарубіжжям.

Читайте Любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога чи лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.