У понеділок, 8 березня, починається Масляна, а закінчується вона 14 березня. Наступного дня починається Великий піст.

Саме в цей день порівнюється тривалість дня і ночі, а слідом за цим – день починає збільшуватися.

За легендою, Сонце перемагає сили темряви, змушує зиму відступити та відкрити шлях до нового літа. Починається новий сонячний рік і оживає природа.

З настанням перших сонячних днів люди раділи, що земля стає теплішою. Саме тому з’явилася традиція пекти круглі, як сонце, коржі. Вже потім їх замінили млинцями.

Вважалося, що почастувавшись такою стравою, у людини з’явиться частинка сонячного світла та тепла.

У святковий тиждень люди веселяться, ходять в гості та влаштовують гуляння.

Наші пращури на Масляну влаштовували найрізноманітніші забави: спалювали опудало, каталися на санях, купалися в ополонках, їли млинці і навіть влаштовували кулачні бої.

Раніше вважалося, щоякщо погано відгуляєш на Масляну – весь рік проживеш бідно і нудно.

Багато людей чекають Масляну 2021, як і раніше, свято відзначається з розмахом – гучними піснями та веселими танцями. А головним частуванням вважають млинці.

Як і багато років тому, кульмінація Масляної – спалювання опудала, що означає закінчення зими.

Робили ляльку з ганчірок і соломи. Її наряджали в жіночий одяг і залишали на тиждень, а в неділю опудало спалювали. Це робилося для того, щоб позбутися від символу зими.

Церковні свята у березні 2021

У березні 2021 року, окрім Масляної та початку Великого посту, є ще кілька дат, на які слід звернути увагу.

Усі православні свята зібрані у церковному календарі на березень 2021.