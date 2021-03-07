Напевно, багато хто вважав, що святкування 8 Березня почалося з якоїсь красивої історії. Але Міжнародний жіночий день пов’язаний із не дуже приємними і навіть скандальними подіями в історії.

Історія 8 Березня

Існує кілька версій виникнення свята 8 Березня. В основному цей день пов’язують із протестами, одним з яких є “марш порожніх каструль”.

Нібито в 1857 році текстильниці Нью-Йорка вийшли на вулиці на знак протесту проти неприйнятних умов праці та низьких зарплат.

У 1910 році на форумі жінок у Копенгагені німецька комуністка Клара Цеткін закликала світ заснувати Міжнародний жіночий день 8 березня.

Але мета була не в тому, щоб у цей день дарувати дівчатам і жінкам квіти. Головним завданням мали стати щорічні протести: саме в цей день жінки мали виходити на вулиці міста, щоб проголошувати свої права.

Ще одна версія теж пов’язана з протестами, але відрізняється від першої лише професією протестувальниць. Якщо в першому варіанті протестували текстильниці, то в другому –повії, які вимагали заплатити їм за надання інтимних послуг морякам.

Третя версія має єврейське походження. За легендою, кохана перського царя Ксеркса, Есфір, врятувала іудейський народ, скориставшись своїми чарами. Ксеркс хотів винищити всіх євреїв, але Есфір переконала його не тільки не вбивати євреїв, а навпаки – знищити всіх своїх ворогів, зокрема й персів.

Сталося це в день 13 Арда за єврейським календарем (цей місяць припадає на кінець лютого – початок березня).

Навіщо запровадили 8 Березня?

Багато істориків сходяться на думці, що 8 Березня – звичайна політична кампанія соціал-демократів, щоб привернути увагу до проблем жінок.

До 8 Березня українські чоловіки найчастіше купують великі зрізані букети для своїх жінок. Колег вітають квітами в горщиках або кошиках.

Ціна на українські тюльпани, наприклад, починається із 30 грн, а ось вазони можуть коштувати до 15 тис. грн. Скільки коштують квіти напередодні 8 Березня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.