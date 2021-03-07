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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Мокрий сніг та +6: прогноз погоди в Україні на 7 березня (КАРТА)

Погода 7 березня в Україні буде сніжною в північних та західних областях, на решті території України – без опадів. Вітер удень буде південно-західний, уночі – західний, його швидкість сягатиме 7-12 м/с.

прогноз погоди_погода

На Сході опадів не очікується. Денна температура сягатиме до +5°, вночі – до -8°.

На Заході сніжитиме у Волинській та Рівненській областях. Удень температура повітря прогріється до +6°, уночі стовпчики термометрів опустяться до -7°.

На Півдні синоптики прогнозують до -8° удень та до -7° уночі.

На Півночі йтиме мокрий сніг. Удень температура повітря становитиме до +5°, уночі – до -8°.

У Центрі 7 березня буде до 5° тепла, уночі – до 8° морозу.

У Києві вдень йтиме мокрий сніг. Температура повітря вдень буде до +4°, уночі – до -7°.

прогноз погоди 7 березня

Погода в Україні 8 березня

Погода в Україні в Міжнародний жіночий день 8 березня буде прохолодною. Майже на всій території країни очікується дощ зі снігом. Детальніше про те, якою буде погода в Україні 8 березня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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