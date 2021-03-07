Масляну у 2021 році починають святкувати 8 березня, а завершують 14 березня. Це стародавнє слов’янське свято, яке присвячене кінцю зими і весняному пробудженню природи.

Прикмети і ворожіння на Масляну 2021 зібрали Факти ICTV.

Ворожіння на млинцях

Коли дівчина наливає тісто для млинців на сковорідку, то повинна запитати: Що чекає на мене у майбутньому? Яким вийде перший млинець, таке й майбутнє чекає на неї. Якщо краї рівні – на дівчину чекає щасливе заміжжя, якщо навпаки – шлюб принесе сльози.

Якщо млинець легко перевернувся – заміжжя близько, якщо пристав, то у найближчі три роки його чекати не варто.

Пригорілий посередині млинець вказує на вірного чоловіка. Якщо млинець вийшов рум’яним та апетитним – буде міцне здоров’я.

Якщо млинець тонкий, то рік мине успішно, а товстий – чекайте труднощів.

Ворожіння на картах

Потрібно взяти нову колоду карт, витягнути з неї бубнового валета і на ніч покласти під подушку. Коли лягатимете спати, то тричі скажіть: Суджений-ряджений, приходь до мене млинці їсти!

Прикмети на Масляну 2021

Мороз на Масляну – до теплого літа і гарного врожаю.

Чим більше млинців на столі, тим більше буде сонячних днів у році.

Якщо млинці на Масляну виходять пишними і добре печуться, то рік буде благополучним.

Якщо млинці виходять дуже тонкими, товстими або безформними – це прогнозує проблеми і невдачі.

Якщо млинець пристав до сковорідки, то цьогоріч дівчина заміж не вийде.

Якщо на Масляну прийшли несподівані гості, то вони принесуть у ваш дім щастя і удачу.

Якщо перед Масляною вдарили морози – літо буде холодним і дощовим.

Крім Масляної, у календарі церковних свят на березень є ще одна важлива дата. Так 15 березня починається Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням, який триватиме до 1 травня.