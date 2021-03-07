Стало відомо, коли NASA висадить першу жінку на Місяць

Перша жінка на Місяці зможе побувати вже на початку 2030-х років.
NASA, зокрема, місія Артеміда вже створює спеціальну ракету для запуску жінок на Місяць.
Для польоту виберуть дев’ять жінок і дев’ять чоловіків.
Реалізацією історичного проекту займається Джоді Сінгер – перша жінка, яка очолила Центр космічних польотів імені Маршалла.
За її словами, темпи будівництва ракети сповільнено через перевитрати коштів.
– Повернення до вивчення Місяця дозволить оновити та збагатити цінні знання про супутник Землі, а також дати безліч наукових відкриттів, – підкреслила керівник космічних запусків NASA Чарлі Блеквелл-Томпсон.
Планується, що до зльоту першої ракети місії Артеміда у Космічному центрі імені Кеннеді в США 30% інженерів складатимуть жінки.
На освітленій сонцем поверхні Місяця є вода
Дослідники NASA знайшли воду на освітленій сонцем поверхні Місяця.
Молекули води було виявлено в кратері Клавіус – одному з найбільших кратерів, які можна побачити із Землі.
Кількість виявленої води на Місяці відносно невелика – це приблизно 0,3 л пляшка води.
Гіпотеза про те, що вода на Місяці може зберігатися лише в тих кратерах, куди не проникає сонячне проміння, існувала з 1960-х років.
Джерело: CBS News