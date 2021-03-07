8 березня сотні тисяч жінок відзначають перше велике весняне свято — Міжнародний жіночий день.

Свято 8 березня завжди асоціюється із приходом тепла і весни, а також жіночності. Тож привітайте красивими словами маму, бабусю, сестру, колегу, подругу, кохану дівчину чи дружину зі святом і вони віддячать вам щирою усмішкою.

Привітання до Міжнародного жіночого дня — це чудовий спосіб потішити своїх рідних чи знайомих жінок.

Найкращі привітання з 8 березня — у матеріалі Фактів ICTV!

Пропонуємо вам оригінальні побажання у віршах, прозі, а також у яскравих картинки для ваших найрідніших жінок. Надішліть ці привітання мамі чи коханій дівчині, щоб подарувати їм гарний настрій!

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Зі святом весни, чарівності, краси і жіночності! Нехай кожен день буде таким, як цей: наповнений усмішками, захопленням, любов’ю, турботою і радістю. Будьте щасливі, почуваючись справжніми королевами. З 8 березня, милі дами!

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Хай навкруги цвіте бузок,

Та небо буде ясним;

І щоб життя було в жінок

Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в душі у вас

Горів вогонь кохання;

І хай у цей весняний час

Здійсняться всі бажання.

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Милі дами, нехай добрий чарівник в день 8 березня виконає три ваших найпотаємніших бажання: їсти солодощі і не поправлятися, носити високі підбори і не втомлюватися, і, головне, – зустріти принца, хай не на білому коні, але такого, щоб зміг втілити в життя тисячу інших ваших заповітних бажань!

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У тебе очі – сині волошки,

Маки червоні – у тебе уста,

І очі твої – усміхнені трошки,

В зіницях життя, мов весна розквіта.

Сміється кохана, то сонце радіє,

Що землю весняну теплом зігріва,

Моя ти єдина і жадана мріє,

У світі і в серці у мене одна!

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Кажуть, у моді зараз природна краса. І 8 березня я хочу побажати тобі завжди бути такою приголомшливою, як сама природа: стрункою, як береза, гнучкою, як лоза, красивою, як троянда, і шикарною, як орхідея. І нехай поруч з тобою буде не самозакоханий нарцис, а турботливий садівник, який прекрасно знає, що якщо не доглядати і не піклуватися про квітку, то навіть ніжна лілія може перетворитися в колючий кактус!

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Вітаю з березневим святом,

Жіночим, ніжним днем весни!

Любові хочу побажати,

Тепла весняного, краси.

Нехай збуваються всі мрії,

Натхнення ллється через край.

Прекрасних і душі, і тіла,

Піймати щастя без вагань!

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Зі святом весни тебе, мила моя подруга! У Міжнародний жіночий день хочеться тобі побажати завжди залишатися справжньою жінкою. Нехай серце прискорено б’ється від любові, очі сяють від щастя, а губи болять тільки від поцілунків. Залишайся завжди такою ж вірною подругою і доброю людиною. Від щирого серця бажаю тобі, моя хороша, здоров’я, життєвого везіння і успіху. Будь щаслива і кохана!

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Вихідні у березні 2021

8 березня – державне свято в Україні, тому в цей день завжди вихідний.

Міжнародний жіночий день у 2021 році припадає на понеділок, тому українці будуть відпочивати три дні поспіль – 6, 7 і 8 березня.