Тиждень Масляної 2021: традиції кожного дня

Масляний або Сирний тиждень 2021 починається 8 березня і триватиме до 14 березня. Кожен день Масляної має свою назву і призначення.
Яких традицій потрібно дотримуватися у кожен день Масляної – читайте в матеріалі.
Понеділок – зустріч
У перший день масляного тижня потрібно зустрічати гостей і пригощати їх млинцями. Також варто зробити опудало з соломи, яке повинне стояти в центрі села або міста до кінця тижня.
Вівторок – загравання
У вівторок хлопці і дівчата без пари влаштовують оглядини. У цей день млинцями пригощають тих, хто організовує ігри та веселощі.
Середа – ласунка
Третій день тижня відомий тещиними млинцями, коли господині запрошують в гості своїх зятів і пригощають їх. Зять повинен похвалити тещу, щоб у майбутньому бути з нею в мирі та злагоді.
Четвер – розгуляй
У цей день не бажано працювати. Весь час потрібно присвятити гулянням, пісням, танцям, іграм та розвагам.
П’ятниця – тещині вечірки
На п’ятий день зять кличе тещу в гості і пригощає її. У народі вірять, якщо дотримуватися цієї традиції, то у тещі із зятем повністю налагодяться стосунки, навіть якщо до цього були сварки.
Субота – посиденьки зовиці
У суботу дружина повинна покликати до себе сестру чоловіка, зовицю, а також інших його родичів і пригостити всіх смачними млинцями.
Прощена неділя
Прощена неділя – останній день Масляної. Напередодні Великого посту потрібно попросити вибачення у всіх, кого ви могли образити, а також пробачити тим, хто образив вас.
Також у прощену неділю спалюють опудало зими.
Після Масляної з 15 березня у православних християн починається Великий піст перед Великоднем.
На які ще дати слід звернути увагу в перший місяць весни, читайте в церковному календарі на березень 2021.