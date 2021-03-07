8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день. Він має більш як столітню історію та політичне коріння. Проте зараз це свято вже не ставить на меті утвердження рівності.

Це, передусім, ще один день у календарі, коли чоловіки можуть виявити свою повагу та любов до близьких і коханих жінок турботою та подарунками.

У 2021 році на 8 березня також припадає початок Масляної. Це тиждень перед Великим постом, коли православні християни печуть млинці, влаштовують гуляння з танцями, піснями, катанням на санчатах та спалюванням опудала.

У церковному календарі – це також День пам’яті священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.

Він вважається учнем апостола Іоанна, його ще називають вождем усієї Азії в християнстві.

Іменини 8 березня святкують Олександр, Олексій, Іван, Климент, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій та Федір.

Прикмети на 8 березня

Горобці гнізда в’ють – холодів більше не буде.

Почути стукіт дятла – до пізньої весни.

Туманний день – літо буде дощове.

Якщо на Полікарпів день лід не зійшов – рибалка навесні буде невдала.

Якщо павук 8 березня заснував у будинку павутину – на щастя. До Великодня її не можна чіпати.

Голосно скрекочуть сороки – до новин або приїзду гостей.

Що не можна робити 8 березня

Починати прибирання в будинку.

Незаміжнім дівчатам святкувати 8 Березня в компанії жінок – довго буде самотньою.

Церковні свята у 2021

Після Масляної, 15 березня, починається Великий піст перед Великоднем, який у 2021 році православні християни святкують 2 травня.

Усі важливі свята, пости та поминальні дні зібрані у православному календарі на 2021.