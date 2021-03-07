Зовсім скоро настане одне з найніжніших весняних свят – Міжнародний жіночий день. 8 березня чоловіки вітають своїх дружин, мам, колег.

В цей день всі найтепліші слова присвячуються улюбленим жінкам.

Факти ICTV зібрали кращі СМС-привітання з прийдешнім 8 березня.

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Прийміть побажання добра, любові, удачі, успіху, завжди гарного настрою, відмінного здоров’я, успішної кар’єри, приємних компліментів, дорогих подарунків і справжнього жіночого щастя!

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В День жіночого свята бажаємо прекрасній половині людства нести в світ любов, красу і гармонію. Посміхайтеся і розквітайте цієї весни!

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З прийдешнім святом весни, з розквітом природи, з торжеством жіночності, з 8 Березня! Бажаю достатку емоційних фарб, життєлюбства, доброти, щирості, унікальності, самореалізації, відкриття в собі нових талантів, любові і удачі у всьому!

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Вітаю з прийдешнім святом 8 Березня! Бажаю, щоб ця весна принесла в ваше життя приємні емоції, активні дії і лише радісні спогади. Нехай усі ваші нові починання будуть успішними та щасливими. Нехай всі проблеми відійдуть від вас разом з швидкими весняними струмками. Бажаю, щоб краса розпускалася весняними квітами, здоров’я міцніло, як тепло за вікном, а в душі ясним сонечком зростала любов!

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Вітаю з 8 Березня і побажати хочу радісних миттєвостей життя і великого щастя, прекрасного настрою і великої удачі, приголомшливих ідей і запаморочливої краси.

Раніше Факти ICTV публікували повний календар державних свят на 2021 рік.