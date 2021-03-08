6 березня день ангела святкують чоловіки з іменем Олександр. Це дуже впевнені, товариські та життєрадісні чоловіки з гострим розумом та стратегічним мисленням.
У Олександрів – велике серце та добра душа.
Вони усвідомлюють, що є харизматичними особистостями, але це знання не псує їх.
Якщо у вашому оточенні є знайомі з таким ім’ям, можете скористатись оригінальними привітаннями з днем ангела Олександра в СМС і листівках, які підготували Факти ICTV.
Душевні СМС-привітання з днем ангела Олександра
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину –
В Олександра іменини!
Бажаю тобі тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
У житті кохати когось лише одного!
***
Від щирого серця вітаю тебе, дорогий Сашко! Нехай твій шлях приведе тебе до успіху й благополуччя, нехай кожна дорога в життя буде встелена удачею й везінням. Щиро бажаю бути щасливою людиною й коханим чоловіком.
***
У житті удачі, везіння в долі
Тобі, Олександре, я бажаю,
Сум і біда дороги до тебе
Нехай не знайдуть, не впізнають.
Ім’я тобі – захисник, боєць,
Тобі оборону тримати,
Бажаю рідних і коханих берегти
І в житті щасливим стати.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоби життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Олександре,
Прийми найщиріші привітання!
***
Із днем ангела, Сашко! Нехай у житті будуть радість, благополуччя, здоров’я й щастя. Щоби близькі не розчаровували тебе, друзі були вірними, а життя щасливим.
***
У день ангела, Олександре, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Вітаємо з днем ангела, Олександре! Бажаємо жити в гармонії й бути господарем своєї долі. Нехай бажання здійснюються, а в житті будуть супутниками надія, віра й любов.
Красиві листівки з днем ангела Олександра
Календар свят на березень
У календарі свят на березень 2021 року є лише одне державне свято – Міжнародний жіночий день.
Оскільки 8 березня цьогоріч у понеділок, в українців буде додатковий вихідний.
Детальніше ознайомитися із календарем свят на березень 2021 року можна в матеріалі Фактів ICTV.