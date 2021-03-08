6 березня день ангела святкують чоловіки з іменем Олександр. Це дуже впевнені, товариські та життєрадісні чоловіки з гострим розумом та стратегічним мисленням.

У Олександрів – велике серце та добра душа.

Вони усвідомлюють, що є харизматичними особистостями, але це знання не псує їх.

Якщо у вашому оточенні є знайомі з таким ім’ям, можете скористатись оригінальними привітаннями з днем ангела Олександра в СМС і листівках, які підготували Факти ICTV.

Душевні СМС-привітання з днем ангела Олександра

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину –

В Олександра іменини!

Бажаю тобі тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

У житті кохати когось лише одного!

***

Від щирого серця вітаю тебе, дорогий Сашко! Нехай твій шлях приведе тебе до успіху й благополуччя, нехай кожна дорога в життя буде встелена удачею й везінням. Щиро бажаю бути щасливою людиною й коханим чоловіком.

***

У житті удачі, везіння в долі

Тобі, Олександре, я бажаю,

Сум і біда дороги до тебе

Нехай не знайдуть, не впізнають.

Ім’я тобі – захисник, боєць,

Тобі оборону тримати,

Бажаю рідних і коханих берегти

І в житті щасливим стати.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоби життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Олександре,

Прийми найщиріші привітання!

***

Із днем ангела, Сашко! Нехай у житті будуть радість, благополуччя, здоров’я й щастя. Щоби близькі не розчаровували тебе, друзі були вірними, а життя щасливим.

***

У день ангела, Олександре, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Вітаємо з днем ангела, Олександре! Бажаємо жити в гармонії й бути господарем своєї долі. Нехай бажання здійснюються, а в житті будуть супутниками надія, віра й любов.

Красиві листівки з днем ангела Олександра

Календар свят на березень

У календарі свят на березень 2021 року є лише одне державне свято – Міжнародний жіночий день.

Оскільки 8 березня цьогоріч у понеділок, в українців буде додатковий вихідний.

Детальніше ознайомитися із календарем свят на березень 2021 року можна в матеріалі Фактів ICTV.